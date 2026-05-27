Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Akın Gürlek'e 4 Nisan teşekkürü

2015 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün takım otobüsüne Trabzon’da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek, takipsizlik kararının yeniden değerlendirilmesi için “kanun yararına bozma” kararı alındığını açıkladı. Yeni adım üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Bakan Gürlek'e teşekkür mesajı geldi.

Devrim Karadağ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe SK futbol takımına 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma dosyasının yeniden incelendiğini açıkladı. Gürlek, dosya hakkında “kanun yararına bozma” kararı alındığını duyurdu.

"KANUN YARARINA BOZMA" KARARI ALINDI

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, saldırının milletin hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olmasının kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini ifade etti.

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI GELDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün kamuoyuna da yansıyan, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmeyi bu anlamda önemli ve kıymetli buluyoruz" denildi.

Fenerbahçe den Adalet Bakanı Akın Gürlek e 4 Nisan teşekkürü 1

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür eden kulüp, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’in konuya ilişkin gösterdiği hassasiyet ve ortaya koyduğu yaklaşımın, kamu vicdanının rahatlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına büyük önem taşıdığına inanıyor; kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sürecin bundan sonraki aşamalarını da aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz" denildi.

