SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik yapıldı!

Ümit Milli Takımı'nda Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek ve Livan Burcu, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi.

Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik yapıldı!

Ümit Milli Takımı'nın 3 Haziran'da Kosova ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek ve Livan Burcu sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı. Sakaryaspor forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Ümraniyespor forması giyen Yusuf Kocatürk aday kadroya dahil edildi.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz'ın yönetimindeki takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yusuf Kocatürk (Ümraniyespor), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Hamza Güreler (Rams Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe, Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Ofli (Bayern Münih II)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Oxford United/Brentford, Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Emirhan Boz (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emirhan İlkhan (Torino), Emirhan Acar (Bandırmaspor), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Pendikspor)

Forvet: Emre Demir (Sakaryaspor), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen), İlhan Fakılı (Clermont Foot 63), Melih Bostan (Sakaryaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den Gürlek'e 4 Nisan teşekkürüFenerbahçe'den Gürlek'e 4 Nisan teşekkürü
Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan saldırısı yeniden incelenecekFenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan saldırısı yeniden incelenecek
Anahtar Kelimeler:
milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.