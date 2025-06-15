Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oluyor! Bologna ile anlaşamamıştı...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko için İtalya’dan talipler bitmiyor. İtalya Ligi takımlarından Bologna ile görüşen ancak maaş konusunda anlaşma sağlayamayan Boşnak yıldız Edin Dzeko'ya bu kez Fiorentina talip oldu. Mor menekşelerde belirsizliğini koruyan teknik direktörlük koltuğu netleştiği an, Dzeko konusunda somut adımlar atılması bekleniyor.

STEFANO PİOLİ GELDİĞİ AN DZEKO İLE İMZALANACAK

Al Nassr'dan ayrılıp Fiorentina'nın başına geçmesi beklenen, Teknik direktör Stefano Pioli'nin, transfer listesindeki ilk ismin Edin Dzeko olduğu öğrenildi. Fiorentina yönetiminin Dzeko’nun menajeri ile daha önce görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı fakat teknik direktör belirsizliği sebebiyle sözleşme imzalamadığı gelen bilgiler arasında.

MOISE KEAN'İN YEDEĞİ OLACAK

İtalyan basınının iddiasına göre 39 yaşındaki tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun mor menekşelere imza atması durumunda Moise Kean'ın yedeği olacağını belirtti.