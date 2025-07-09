Fenerbahçe'den ayrılan Futbol Koordinatörü Okan Özkan'dan çarpıcı sözler! ''Baskılara dayanamadım...''

Fenerbahçe’de geçtiğimiz günlerde Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştı. Bunun sebebi olarak ortaya atılan ‘Bilgi sızdırma’ iddiası sonrası Fenerbahçe ile profesyonel bağları kopan Okan Özkan, youtube’da L1 Üçgen kanalına konuk oldu. Ayrılık süreciyle ilgili önemli sözler söyledi. İşte detaylar…

‘‘BASKILARA DAYANAMADIM’’

Ufuk Kaan Karacan (Sunucu): "Galatasaray'ı takip ettiğiniz çok konuşuluyor..."

Okan Özkan: "Benim için Galatasaray'ı takip etmek ile Galatasaray maçını izlemek aynı. Beşiktaş ve Trabzonspor'u da takip ediyorum. Galatasaray'ın nasıl oynadığını izliyorum. Rakibe gözümü mü kapatayım? Baskılara dayanamadım takipten çıktım..."

"TADİC KOŞMUYOR, DZEKO YAVAŞ"

Ufuk Kaan Karacan: İsmail Kartal'dan Jose Mourinho'ya geçiş!

Okan Özkan: "İsmail Kartal'dan Mourinho'ya geçtiğinizde oyun da farklılaşıyor. Daha fazla geçişe dönen bir oyun oldu. O zaman bir anda elinizdeki oyuncular, farklı profil oyuncular olarak kaldı ve sırıtmaya başladı. "Tadic koşmuyor, Dzeko yavaş" diyenler oldu. Profillerle roller uymamaya başladı!"

OKAN ÖZKAN, BİLGİ SIZDIRMA OLAYINI ANLATTI!

Okan Özkan: "İnsanlar büyütüyor bu konuyu. Çünkü transfer yapılırken; A kulübü var, Fenerbahçe var, oyuncu var, menajeri var, farklı ülkelerdeki haberciler var. Haberin çıkmama durumu çok düşük. Ona rağmen hocanın görüntülü görüşüp adı çıkmayan birçok oyuncu var! Ben ayrıldım ama bundan sonra da haber çıkacak! Yemleme konusu var, başkan bize isim söylemiyor ki isim bizden başkana gidiyor! O yüzden tutarsız bir bilgi bu..."