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Fenerbahçe'den ayrılan ihya oluyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.07.2020 09:06 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertli takımdan ayrılanlar yeni kulüplerinde başarılar kazandı. Fenerbahçe'yle vedalaşan Mehmet Topal ile Skrtel Medipol Başakşehir'le, Valbuena da Olympiakos'la şampiyon oldu. Eljif Elmas, Napoli'de İtalya Kupası'nı kazandı. Giuliano da Al-Nasr'da iki kupa sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'den ayrılan ihya oluyor

Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular başarıya koşuyor... Sarı-Lacivertliler, sezon başında yetersiz olduğu gerekçesiyle birçok oyuncuyla yollarını ayırdı. O gönderilen isimlerin başında ise Mathieu Valbuena, Mehmet Topal ve Martin Skrtel geliyor. Mehmet Topal ile Skrtel, Medipol Başakşehir ile Süper Lig, Fransız oyuncu Valbuena ise Yunanistan’da Olympiakos ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

GRANADA İLE AVRUPA LİGİ’NE

Sarı-Lacivertli takımda forma giydiği iki sezonda her hangi bir başarı elde edemeyen Eljif Elmas, Napoli’deki ilk yılında İtalya Kupası’nı kazandı. Geçen sezonun başında Al-Nasr’a transfer olan Guiliano da Suudi ekibiyle iki kez kupa sevinci yaşadı. Geçen yıl F.Bahçe’de en çok eleştirilen isimlerden olan ve Granada’ya bedelsiz olarak giden Roberto Soldado ile İsmail Köybaşı da İspanyol ekibiyle La Liga’yı 7.tamamladı ve Avrupa Ligi biletini aldı.

AYEW’DEN 17 SLİMANİ’DEN 9 GOL

Geçen sezon Fenerbahçe’de kadroya dahi alınmayan İslam Slimani, sezonu Monaco’da geçirdi ve Fransız ekibinin formasını giydiği 19 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Swansea’ye geri dönen Ayew de Fenerbahçe’deki performansını 3’e katladı. Ganalı oyuncu sezonu 17 gol, 6 asist ile tamamladı. Roman Neustadter ve Frey gittikleri takımların vazgeçilmezleri olurken, sadece Fenerbahçe’den ayrılan Şener Özbayraklı ile Diego Reyes oynadıkları takımlarda fazla şans bulamadı. (Akşam)

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