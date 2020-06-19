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Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'den ilk açıklama geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.06.2020 21:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den ayrılarak sözleşmesini fesheden Kruse açıklama yayımladı.

Kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan Kruse açıklama yaptı.

"MAAŞIMI NEREDEYSE HİÇ ÖDEMEMİŞ OLMASI..."

Max Kruse, "Ne yazık ki tüm bunlara rağmen 18 Haziran'da Fenerbahçe ile olan sözleşmemi feshettim. Kulübün Şubat 2020'den bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı. Meslek hayatım boyunca hiç sözleşme bozmadığım gibi, Fenerbahçe sözleşmeyle düzenlenmiş koşullara uymuş olsaydı böyle bir yola gitmezdim. Daha fazla ayrıntı açıklayamıyor olmamı anlayışla karşılamanızı rica ediyorum." açıklamasını yaptı.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kruse, "Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve burada, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı. Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım." dedi.

mgh

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