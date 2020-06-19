Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'den ilk açıklama geldi

Kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan Kruse açıklama yaptı.
Max Kruse, "Ne yazık ki tüm bunlara rağmen 18 Haziran'da Fenerbahçe ile olan sözleşmemi feshettim. Kulübün Şubat 2020'den bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı. Meslek hayatım boyunca hiç sözleşme bozmadığım gibi, Fenerbahçe sözleşmeyle düzenlenmiş koşullara uymuş olsaydı böyle bir yola gitmezdim. Daha fazla ayrıntı açıklayamıyor olmamı anlayışla karşılamanızı rica ediyorum." açıklamasını yaptı.
Kruse, "Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve burada, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı. Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım." dedi.
Ozan Tufan'ın cezası indirildi
Kruse Türkiye'den bir kulüp ile görüşüyor!
Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim
Galatasaray'da görev değişikliği
Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı
Beşiktaş'ta şok eksik!
Necip Uysal'dan Güven Yalçın paylaşımı
Trabzonspor rekora koşuyor
Taraftar küfretti, Alanyaspor sansürsüz paylaştı!
Bir garip iddia; "İdmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldım"
Cengiz Ünder'e dev talip
Trabzonspor'a kötü haber
Neymar herkesi gruba ayırdı!
UEFA FFP’de esneme yapacak
Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?
İtalya Kupası Napoli'nin
Okuyucu Yorumları 0 yorum