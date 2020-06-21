Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Galatasaray'a haber yolladı!

Fenerbahçe'de saha içindeki performansından çok özel hayatıyla gündeme gelen Max Kruse, alacaklarının ödenmediğini belirterek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.Almanya'ya dönmesi beklenen 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

G.SARAY'A HABER YOLLADI

Tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'a gitmek istediği ve menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe haber gönderdiği öğrenildi. Galatasaray'ın bu transfere henüz bir cevap vermediği öğrenilirken, olası bir Belhanda ayrılığı sonrası bu hamle gerçekleşebilir.

