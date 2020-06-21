Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Galatasaray'a haber yolladı!

Fenerbahçe'de saha içindeki performansından çok özel hayatıyla gündeme gelen Max Kruse, alacaklarının ödenmediğini belirterek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.Almanya'ya dönmesi beklenen 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'a gitmek istediği ve menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe haber gönderdiği öğrenildi. Galatasaray'ın bu transfere henüz bir cevap vermediği öğrenilirken, olası bir Belhanda ayrılığı sonrası bu hamle gerçekleşebilir.
Kartal dış sahada daha etkili
Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok
'Sergen Yalçın, Caner Erkin'i silmiş'
Serie A'nın ilk maçında kazanan çıkmadı
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı
F.Bahçe'de yıldız isim kardo dışı
Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı
Fatih Terim'in torunları tribünde
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
Trabzonspor zirveyi geri istiyor
Gözler Abdurrahman Al Ameri’de
Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum