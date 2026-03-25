Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımında da olmadı! Jhon Duran hayatının şokunu yaşadı

Jhon Duran, Fenerbahçe’de beklentileri karşılayamayınca Zenit’e kiralandı. 22 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Rusya’da altı maçta sadece iki gol atarken piyasa değeri 32 milyon eurodan 25 milyon euroya düştü. Duran, liginde en fazla değer kaybeden isim oldu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
2025 yaz transfer döneminde büyük umutlarla Fenerbahçe’ye katılan Kolombiyalı forvet Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla beklentileri karşılayamadı.

FENERBAHÇE'DEN GÖNDERİLDİ

Tüm kulvarlarda 21 maçta forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 3 asistle skora katkı sağladı. Sezon ortasında Fenerbahçe ile yolları ayrılan Duran, bu kez Rusya Premier Lig ekibi Zenit’e kiralandı.

RUSYA'DA DA DEĞİŞMEDİ

Zenit formasıyla altı maça çıkan Duran, bu karşılaşmalarda sadece iki gol atabildi ve bu goller de penaltıdan geldi. Rus basınında yer alan haberlere göre Kolombiyalı yıldız, bu transfer sonrası piyasa değerinde ciddi bir düşüş yaşadı.

REKOR DÜŞÜŞ

Duran’ın değeri, Zenit’e geçtikten sonra 32 milyon eurodan 25 milyon euroya gerileyerek 7 milyon euro kayıp yaşadı. Bu düşüş, Duran’ı Rusya Premier Lig’de en fazla değer kaybeden oyuncu konumuna taşıdı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Rusya son dakika fenerbahçe zenit Jhon Duran
