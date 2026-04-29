Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor hiçbir kalıba sığmaz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, varoluşu bir ihtiyaçtan öte güçlü bir başkaldırının eseri olduğunu belirterek, "Biz kendi ışığımızı kendimiz yakarız. Bugün geldiğimiz noktada Trabzonspor taviz vermeden aynı çizgide yürümeye devam ediyor. Trabzonspor’a sınır çizmeye yeltenmek yahut onu kalıplara hapsetmeye çalışmak boş bir gayrettir. Bu büyük camia hiçbir kalıba sığmaz" dedi.

Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor hiçbir kalıba sığmaz"
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, Trabzonspor’un kupalardan evvel sapasağlam bir karakter inşa ettiğini ve başarıdan evvel tavizsiz bir duruş sergilediğini belirtti. Doğan, "Trabzonspor’un ruhu teslimiyeti elinin tersiyle iten, mücadeleyi kutsal sayan ve zorluğu kabullenmek yerine ona meydan okuyan bir anlayışla yoğrulmuştur. Bordo-Mavili forma alelade bir kumaş parçasının çok ötesinde anlamlar barındırır. O forma alın terinin, inancın, inadın ve haysiyetin simgesidir. Sahaya adım atan her oyuncu aslında koca bir şehrin geçmişini ve koca bir camianın direncini omuzlarında taşımaktadır" dedi.

"EZBERLERİ DARMADAĞIN ETMİŞTİR"

"Tarih bu büyük yürüyüşün en sadık şahididir" diyen Doğan, "1970’lerin ortasında filizlenen o muazzam hareket, Türk futbolunun ezberlerini darmadağın etmiştir. İmkansız görüleni gerçeğe dönüştüren bir irade sergilemiştir. O günlerden bu yana sarsılmayan gerçek bellidir: Trabzonspor, başkalarının kurguladığı hikâyelerde yardımcı rolü üstlenmeyi asla kabul etmemiştir. Kendi kaderini kendi kalemiyle nakşetmiştir" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR, SİSTEME YÖN VERMEK SAHNEYE ÇIKMIŞTIR"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bu kulüp mevcut sistemin içinde sıradan bir parça olmak amacıyla varlık göstermenin aksine, sistemi zorlamak ve ona yön vermek üzere sahneye çıktığını belirterek, "Kuruluş felsefemizin özü budur. Boyun eğmek yerine cenk etmek, kabullenmek yerine değiştirmek. Bordo-mavi çizginin temeli işte bu sarsılmaz karakterdir" dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

"TAVİZ VERMEDEN AYNI ÇİZGİDE YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bordo-mavili kulübün hiçbir kalıba sığmayacağını da sözlerine ekleyen Başkan Doğan, "Merhum Başkanımız Özkan Sümer’in ifadesi kimliğimizi en net haliyle özetlemektedir. Trabzonspor büyüklerle savaşarak büyük olmuştur. Dolayısıyla Trabzonspor’un büyüklüğü başkalarıyla kıyaslanamaz. Biz kendi ışığımızı kendimiz yakarız. Biz bize yeteriz. Bugün geldiğimiz noktada Trabzonspor taviz vermeden aynı çizgide yürümeye devam ediyor. Zaman akıp gider, kadrolar yenilenir, şartlar başkalaşır fakat bu kulübün duruşu hep baki kalır. Trabzonspor’a sınır çizmeye yeltenmek yahut onu kalıplara hapsetmeye çalışmak boş bir gayrettir. Bu büyük camia hiçbir kalıba sığmaz. Trabzonspor’a istikamet tayin etmek hiç kimsenin haddi olamaz. Bu kulüp gerektiğinde yön belirleyen, yeni yollar açan bir iradenin temsilcisidir. Geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle kalacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray - Fenerbahçe maçının olduğu gün Maçkolik’te kullanıcı rekoru kırıldıGalatasaray - Fenerbahçe maçının olduğu gün Maçkolik’te kullanıcı rekoru kırıldı
Domenico Tedesco'yu havada kaptılar! Ayrılır ayrılmaz imza: İşte yeni takımıDomenico Tedesco'yu havada kaptılar! Ayrılır ayrılmaz imza: İşte yeni takımı
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

