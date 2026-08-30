SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Can Uzun bombası! Aziz Yıldırım talimatı verdi, rekor bonservis

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da uzun süredir takibinde olan Eintracht Frankfurt'un milli yıldızı Can Uzun için devreye girdi. Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla harekete geçen sarı-lacivertlilerde Cihan Kamer, Alman ekibiyle masaya oturmak üzere Almanya'ya gidiyor.

Fenerbahçe'den Can Uzun bombası! Aziz Yıldırım talimatı verdi, rekor bonservis
Emre Şen

Yabancı kontenjanını göz önünde bulundurarak kadro planlamasını sürdüren ve Anderson Talisca'nın ayrılık ihtimalini masada tutan Fenerbahçe, yerli rotasyonunu dünyaca ünlü bir yetenekle güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süredir transfer listesinde yer alan Can Uzun'u gündemine aldı.

AZİZ YILDIRIM TALİMATI VERDİ: CİHAN KAMER ALMANYA YOLCUSU

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 20 yaşındaki milli futbolcunun transferi için kurmaylarına özel talimat verdi.

Başkan Yıldırım'ın talimatı sonrası harekete geçen Futbol Şubeleri Sorumlusu Cihan Kamer'in, Can Uzun transferini bitirmek ve Eintracht Frankfurt yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek üzere kısa süre içinde Almanya'ya gitmesi bekleniyor.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLABİLİR

Transferin önündeki en büyük engel ise Bundesliga ekibinin talep ettiği astronomik bonservis bedeli. Eintracht Frankfurt'un genç yıldız için 50 milyon Euro bonservis beklentisinde olduğu öğrenildi.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan yetenekli oyuncunun bu rakamlara Fenerbahçe'ye imza atması halinde, transfer sarı-lacivertli kulübün tarihine en pahalı transfer olarak geçecek.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30
Samsunspor Samsunspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray camiasını kahreden haber! Bora Bahçetepe yoğun bakıma alındıGalatasaray camiasını kahreden haber! Bora Bahçetepe yoğun bakıma alındı
Samsunspor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Richard Martens olduSamsunspor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Richard Martens oldu
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Can Uzun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Cem Yılmaz'ın doktoru korkuttu! Sağlık durumu açıklandı

Cem Yılmaz'ın doktoru korkuttu! Sağlık durumu açıklandı

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

Kıbrıs'taki fırtınada lüks yat battı! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Kıbrıs'taki fırtınada lüks yat battı! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.