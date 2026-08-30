Fenerbahçe'den Can Uzun bombası! Aziz Yıldırım talimatı verdi, rekor bonservis

Yabancı kontenjanını göz önünde bulundurarak kadro planlamasını sürdüren ve Anderson Talisca'nın ayrılık ihtimalini masada tutan Fenerbahçe, yerli rotasyonunu dünyaca ünlü bir yetenekle güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süredir transfer listesinde yer alan Can Uzun'u gündemine aldı.

AZİZ YILDIRIM TALİMATI VERDİ: CİHAN KAMER ALMANYA YOLCUSU

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 20 yaşındaki milli futbolcunun transferi için kurmaylarına özel talimat verdi.

Başkan Yıldırım'ın talimatı sonrası harekete geçen Futbol Şubeleri Sorumlusu Cihan Kamer'in, Can Uzun transferini bitirmek ve Eintracht Frankfurt yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek üzere kısa süre içinde Almanya'ya gitmesi bekleniyor.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLABİLİR

Transferin önündeki en büyük engel ise Bundesliga ekibinin talep ettiği astronomik bonservis bedeli. Eintracht Frankfurt'un genç yıldız için 50 milyon Euro bonservis beklentisinde olduğu öğrenildi.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan yetenekli oyuncunun bu rakamlara Fenerbahçe'ye imza atması halinde, transfer sarı-lacivertli kulübün tarihine en pahalı transfer olarak geçecek.