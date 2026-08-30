Galatasaray camiasını kahreden haber! Bora Bahçetepe yoğun bakıma alındı

Süper Lig'de oynanan Göztepe mücadelesinin ardından İzmir'e giden Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, geçirdiği elim trafik kazasıyla sarı-kırmızılı camiayı derinden sarstı. Karşılaşma sonrası İzmir'de bulunan deneyimli yöneticiye bir aracın çarptığı öğrenildi.

BEYİN KANAMASI NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA

Kaza sonrasında olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bora Bahçetepe, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından kapsamlı tedavi için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Galatasaraylı yöneticinin, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

DİZ EKLEMİNDE KİRİK TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından durumunun ciddiyetle takip edildiği öğrenilen Bahçetepe'nin, beyin kanamasının yanı sıra diz ekleminde de kırık bulunduğu ve hastanedeki tedavisinin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, dün oynadıkları Göztepe maçının ardından İzmir’de yaşadığı trafik kazası sonrası hastaneye kaldırlan ve tedavisine devam edilen Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bahçetepe’nin sağlık durumunun stabil olduğu duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, dün akşam oynadığımız Göztepe maçı sonrası gittiği İzmir’de yaya haldeyken bir aracın çarpması sonucu yaralanmıştır. Bora Bahçetepe’nin tedavisi 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmekte olup, durumu stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.