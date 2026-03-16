Fenerbahçe'den çok sürpriz harekat! Fransızlar duyurdu... Rakip: Atletico Madrid

Fenerbahçe’de sezon sonunda kadroda önemli değişiklikler yapılması beklenirken yönetim transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi. Sarı lacivertli ekip, bir yandan kulüp içindeki sorunları çözmeye çalışırken diğer yandan gelecek sezonun kadro planlaması için harekete geçti.

Orta sahada köklü bir değişime gitmeyi planlayan Fenerbahçe’nin mevcut oyuncularla ilgili önemli kararlar aldığı öğrenildi.

FRED VE İSMAİL YÜKSEK GÖNDERİLEBİLİR

Kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez’in bonservisinin alınmasının düşünülmediği belirtilirken, takımın tecrübeli isimlerinden Fred ile de yolların ayrılabileceği ifade ediliyor. Avrupa kulüplerinin radarına giren İsmail Yüksek için ise tatmin edici bir teklif gelmesi halinde transfere izin verilebileceği konuşuluyor.

ÇOK SÜRPRİZ HAMLE

Orta sahada oluşabilecek boşluğu hem genç hem de potansiyeli yüksek bir isimle doldurmak isteyen Fenerbahçe’nin gündeminde Monaco forması giyen Lamine Camara bulunuyor. 22 yaşındaki Senegalli futbolcu, sarı lacivertli yönetimin yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Camara’nın transferi için nabız yoklamaya başladı. Yönetimin önümüzdeki aylarda Monaco ile resmi temas kurabileceği ifade ediliyor.

RAKİP: ATLETICO MADRID

Öte yandan Lamine Camara’ya Avrupa’nın önemli kulüplerinin de ilgi gösterdiği belirtiliyor. İngiliz devi Liverpool ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid’in de genç orta saha oyuncusunu listesine aldığı öne sürüldü.