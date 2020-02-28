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Fenerbahçe'den Comolli'ye flaş teklif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.02.2020 19:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulunan Damien Comolli'ye, ayrıldığı dönemde özel bir sözleşme imzalatılmak istendiği ancak Fransız sportif direktörün bunu kabul etmediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Comolli'ye flaş teklif

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, The Athletic yazarlarından David Ornstein'e Sarı-Lacivertli kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

Comolli'nin Ali Koç, Ersun Yanal, transfer süreçleri ve Vedat Muriç'le ilgili sözleri dikkat çekerken, Fransız sportif direktörle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Okan Karacan ve Orkun Yazgan, Sarı-Lacivertli yönetimin Damien Comolli ile yolları ayırmadan önce Fenerbahçe ile ilgili konuşmaması için sözleşme imzalatmak istediği ancak Comolli'nin bunu kabul etmediğini ifade etti.

Orkun Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpten ayrıldıktan sonra, Fenerbahçe'de kurumsal bir kulüp olduğu için bir sözleşme imzalattırılıyor. Bir sessizlik anlaşması. Kurumla alakalı basına ve medyaya, dışari bir konuşma yapmamak üzere. Cocu ayrılırken bu anlaşmayı imzalıyor. Gittiğinden bu yana da konuşmadı. Comolli'nin önüne getiriyorlar fakat ben bunu imzalamam diyor."

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Fenerbahçe Damien Comolli sessizlik sözleşmesi ali koç

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ali koç daha ne kadar rezil rüsva olacaksın yahu sen sırf gs yenilgisi diye ersunu kovamadın çakal seni gs yendi ersunu kovarsak olmaz ayaklarıda yapıyor ali battal gazi tribünden taraftarın üzerine atlıyor dünya aleme rezil oldu aha aha
@tolgacan_kaya_1982 pişmemişliğin-olgunlaşmamanın;bulunduğu konuma şans eseri geldiğinin dramı olsa gerek?
ya bı comolliye halı sahaya adam sectırmem yani ali koç nekdr takıkmış bu adama ya fb yı ugrattıgı zararlara bak
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