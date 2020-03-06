Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile görüşülüp anlaşıldığına dair çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Öte yandan, sarı lacivertli kulübün Denizlispor maçına teknik direktör olarak Zeki Murat Göle ile çıkılacağını duyurdu.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.
Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.
Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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