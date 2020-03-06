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Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile görüşülüp anlaşıldığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı ve Denizlispor maçına teknik direktör olarak Zeki Murat Göle'nin çıkacağını duyurdu.

Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile görüşülüp anlaşıldığına dair çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Öte yandan, sarı lacivertli kulübün Denizlispor maçına teknik direktör olarak Zeki Murat Göle ile çıkılacağını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.

Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"


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Fenerbahçe abdullah avcı anlaşma teknik direktör açıklama Zeki Murat Göle

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
Ali Koç taraftarın sabrını yokluyor
ne abdullah avcısı allah aşkına büyük takım hocası olmadığını Beşiktaş ta kanıtladı böyle şey mi olur
bu sene bitti artık gelecek yılların planı yapılmalı artık
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