Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş çalımı!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray, Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç için karşı karşıya gelmişti. Galatasaray'ın transferi bitirmek üzere olduğu anda devreye giren Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı başarmıştı. Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi bir çalım daha gelmek üzere. Sarı Lacivertliler, ezeli rakibinin prensip anlaşmasına vardığı ancak daha sonra indirime gitmesini istediği Mert Hakan için çılgın bir teklif sundu.
Fenerbahçe, ocak ayında Sarı-Kırmızılılar'la yıllık 1.6 milyon Euro'ya prensipte anlaşan yıldız futbolcuya müthiş bir teklif yaptı. Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, 4 yıl için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a 1.8 milyon Euro maaş, 4 yıl sözleşme ve 800 bin Euro imza parası teklif ettiği öğrenildi. Böylece toplam teklif Türk Lirası olarak yaklaşık 60 milyona ulaştı.
Takvim gazetesinde yer alan bu haber için henüz Mert Hakan Yandaş cephesinden bir yalanlama gelmedi. Sosyal medyada çok konuşulan bu haber, "Galatasaray'a 2. transfer çalımı" olarak adlandırıldı.
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