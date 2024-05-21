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Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası yaşananlarla ilgili açıklama! 'Tüm Türkiye'ye göstermiştir'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.05.2024 21:07
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi sonrası yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, Takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile 'gerçek hak edeni' tüm Türkiye’ye göstermiştir" denildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçtiğimiz pazar günü oynanan derbi maçıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetle ayrıldığı maç sonrası yaşananlar gündemdeki yerini koruyor.

"TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERMİŞTİR"

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medyadan bir açıklama yaparak "Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, Takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile 'gerçek hak edeni' tüm Türkiye’ye göstermiştir" dedi.

İşte yapılan o açıklama:

"9 Mayıs Pazar günü oynanan, Takımımızın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz.

Maçın bitişinin ardından rakibimizin serzenişlerinin artarak garipleştiği bu gündemden hareketle öncelikle şunu söylemek isteriz ki;

Derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır.

Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, Takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile “gerçek hak edeni” tüm Türkiye’ye göstermiştir.

Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşıladığımızı;

İki gündür ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada sonuna kadar yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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