SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den gönderilmişti! Jose Mourinho sahalara geri dönüyor... İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından gönderilen Jose Mourinho sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den gönderilmişti! Jose Mourinho sahalara geri dönüyor... İşte yeni takımı
Berker İşleyen

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. İngiliz ekip teknik direktörleri Nuno Espirito Santo ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

FAVORİ POSTECOGLOU

Fenerbahçe den gönderilmişti! Jose Mourinho sahalara geri dönüyor... İşte yeni takımı 1

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest, yeni teknik direktör için 2 aday belirledi. Söz konusu iki adaydan birinin Tottenham ile yollarını ayıran Ange Postecoglou olduğu kaydedildi. Postecoglou'nun görev için favori olduğu aktarıldı.

MOURINHO DA ADAY

Fenerbahçe den gönderilmişti! Jose Mourinho sahalara geri dönüyor... İşte yeni takımı 2

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun da Nottingham Forest'ın 2 adayından biri olduğu kaydedildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6 gol yemişti! Buruk'tan Uğurcan ile özel görüşme6 gol yemişti! Buruk'tan Uğurcan ile özel görüşme
Suarez'den bir skandal daha! Bu kez rakip hocaya tükürdüSuarez'den bir skandal daha! Bu kez rakip hocaya tükürdü
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Teknik Direktör son dakika fenerbahçe mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hain tam o sırada bakın ne yapmış

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

19 yaşındaki askere cinsel saldırı! Taciz eden de komutanı çıktı

19 yaşındaki askere cinsel saldırı! Taciz eden de komutanı çıktı

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.