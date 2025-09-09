Fenerbahçe'den gönderilmişti! Jose Mourinho sahalara geri dönüyor... İşte yeni takımı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. İngiliz ekip teknik direktörleri Nuno Espirito Santo ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest, yeni teknik direktör için 2 aday belirledi. Söz konusu iki adaydan birinin Tottenham ile yollarını ayıran Ange Postecoglou olduğu kaydedildi. Postecoglou'nun görev için favori olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun da Nottingham Forest'ın 2 adayından biri olduğu kaydedildi.
