Derbi sonrası beIN Trio ekibi pozisyonları tek tek değerlendirdi: Kırmızı çıksa VAR karışmazdı!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanana Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken karşılaşmanın ardından hakemin bazı kararaları taraftarların tepkisini çekti.
Maçın hakemi Yasin Kol'un maç içinde bazı düdükleri eleştirilerin hedefi olurken beIN Trio ekibi karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
7. dakikada İlkay Gündoğan için bir elle oynama kararı verildi.
Bülent Yıldırım: "Elle oynama yok, top göğsüne çarptı."
Bahattin Duran: "Elle oynama yok."
Deniz Çoban: "Elle oynama yok."
9. dakikada İsmail Yüksek, Torreira'nın müdahalesinde yerde kaldı.
Bahattin Duran: "Faul var. Hakem baktı önce avantaj olup olmadığına... Faul doğru karar. Kart düşünülmez."
Bülent Yıldırım: "Dikkatsiz bir faul. Kart düşünülmez."
Deniz Çoban: "Topu kim alacak diye baktı, avantaj için de bekledi. Gecikmeli düdük çalınmasında sorun yok."
9. dakikada avantajın kaybolması sonrası Galatasaray lehine faul verildi.
Bülent Yıldırım: "Avantaj olup olmadığına baktı, küçük ama rakibi bozan bir şarj var. Faul çaldı. Sorun yok."
Bahattin Duran: "Semedo'nun hareketi faul. Doğru tespit."
Deniz Çoban: "Sol eliyle çekip düşürdü Semedo, doğru faul kararı."
12. dakikada Davinson elle oynadı mı?
Bahattin Duran: "Bir şüphem oldu ama devam kararı doğru."
Bülent Yıldırım: "Açı önemli. Pilot kameradan kolla temas etti diye gördüm ama pozisyon temiz, göğüsten sekti."
19. dakikada En-Nesyri'nin İlkay'a müdahalesinde faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "En-Nesyri'nin el teması var ama faul için yeterli değil."
Bülent Yıldırım: "Faul yok, devam etmeliydi."
Deniz Çoban: "Burada faul yok."
Okuyucu Yorumları 0 yorum