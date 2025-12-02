SPOR

Derbi sonrası beIN Trio ekibi pozisyonları tek tek değerlendirdi: Kırmızı çıksa VAR karışmazdı!

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürerken, mücadelenin hakemi Yasin Kol'un bazı kararları eleştirilere neden olmuştu. Karşılaşmanın ardından dev maçta yaşanan pozisyonları değerlendiren beIN Trio ekibi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 14. haftasında oynanana Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken karşılaşmanın ardından hakemin bazı kararaları taraftarların tepkisini çekti.

Maçın hakemi Yasin Kol'un maç içinde bazı düdükleri eleştirilerin hedefi olurken beIN Trio ekibi karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

İŞTE O POZİSYONLAR...
DK 7: İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN ELLE OYNAMA KARARI 

Derbi sonrası beIN Trio ekibi pozisyonları tek tek değerlendirdi: Kırmızı çıksa VAR karışmazdı! G1

7. dakikada İlkay Gündoğan için bir elle oynama kararı verildi.

Bülent Yıldırım: "Elle oynama yok, top göğsüne çarptı."

Bahattin Duran: "Elle oynama yok."

Deniz Çoban: "Elle oynama yok."

DK 9: İSMAİL YÜKSEK'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON 

Derbi sonrası beIN Trio ekibi pozisyonları tek tek değerlendirdi: Kırmızı çıksa VAR karışmazdı! G2

9. dakikada İsmail Yüksek, Torreira'nın müdahalesinde yerde kaldı.

Bahattin Duran: "Faul var. Hakem baktı önce avantaj olup olmadığına... Faul doğru karar. Kart düşünülmez."

Bülent Yıldırım: "Dikkatsiz bir faul. Kart düşünülmez."

Deniz Çoban: "Topu kim alacak diye baktı, avantaj için de bekledi. Gecikmeli düdük çalınmasında sorun yok."

DK 9: AVANTAJIN KAYBOLMASI SONRASI FAUL 

Derbi sonrası beIN Trio ekibi pozisyonları tek tek değerlendirdi: Kırmızı çıksa VAR karışmazdı! G3

9. dakikada avantajın kaybolması sonrası Galatasaray lehine faul verildi. 

Bülent Yıldırım: "Avantaj olup olmadığına baktı, küçük ama rakibi bozan bir şarj var. Faul çaldı. Sorun yok."

Bahattin Duran: "Semedo'nun hareketi faul. Doğru tespit."

Deniz Çoban: "Sol eliyle çekip düşürdü Semedo, doğru faul kararı."

DK 12: DAVINSON ELLE OYNADI MI? 

Derbi sonrası beIN Trio ekibi pozisyonları tek tek değerlendirdi: Kırmızı çıksa VAR karışmazdı! G4

12. dakikada Davinson elle oynadı mı?

Bahattin Duran: "Bir şüphem oldu ama devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Açı önemli. Pilot kameradan kolla temas etti diye gördüm ama pozisyon temiz, göğüsten sekti."

DK 19: EN NESYRI'NİN İLKAY'A MÜDAHALESİ 

Derbi sonrası beIN Trio ekibi pozisyonları tek tek değerlendirdi: Kırmızı çıksa VAR karışmazdı! G5

19. dakikada En-Nesyri'nin İlkay'a müdahalesinde faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "En-Nesyri'nin el teması var ama faul için yeterli değil."

Bülent Yıldırım: "Faul yok, devam etmeliydi."

Deniz Çoban: "Burada faul yok."

