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Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılıyor! Enner Valencia'nın yeni adresi bambaşka...

23.02.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 20 gole imza atarak müthiş bir çıkış yaşayan Enner Valencia'nın akıbeti belli oluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü oyuncunun başka bir takımla anlaştığı hatta ön protokol imzaladığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun yeni takımıyla 2026 yılına kadar anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılıyor! Enner Valencia'nın yeni adresi bambaşka...
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Liglere ara verilmeden önce ayrılık hakkında konuşan Valencia, "Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı." sözlerini kullanmıştı. Valencia kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve ön protokol imzaladığı ifade edildi.

BREZILYA EKIBIYLE ANLAŞTI

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Brezilya basınında yer alan haberde; Fenerbahçe forması giyen Valencia'nın Brezilya'nın Internacional takımıyla el sıkıştığı yazıldı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 20 maça çıkan Valencia, 20 gol atarken 4 de asist üretmişti.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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Brezilya basınında çıkan haberin detaylarında; Valencia'nın Internacional takımı ile ön protokol imzaladığı yazıldı. Valencia'nın yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladığı ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı öğrenildi.

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