Çorum FK’da flaş ayrılık! Asbaşkan Turhan Mildon istifa etti

Çorum FK’da yönetim katında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulübün asbaşkanlık görevini yürüten iş insanı Turhan Mildon’un görevinden istifa ettiği öğrenildi.

TRUMP’IN ESKİ DANIŞMANIYLA EVLİLİĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

Miller Holding CEO’su Turhan Mildon, geçtiğimiz dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı ve danışmanı Alina Habba ile yaptığı evlilikle adından söz ettirmişti.

İSTİFANIN NEDENİ MERAK KONUSU

Turhan Mildon’un istifa kararının perde arkasında hangi gelişmelerin olduğu henüz netlik kazanmadı.

Çorum FK cephesinden konuya ilişkin yapılacak açıklama merakla bekleniyor.