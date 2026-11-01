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Çorum FK’da flaş ayrılık! Asbaşkan Turhan Mildon istifa etti

Trendyol Süper Lig'de yer alan Çorum FK’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kırmızı-siyahlı kulübün asbaşkanı Turhan Mildon’un görevinden istifa ettiği belirtildi. Mildon, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Alina Habba ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti.

Çorum FK’da flaş ayrılık! Asbaşkan Turhan Mildon istifa etti
Recep Demircan

Çorum FK’da yönetim katında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulübün asbaşkanlık görevini yürüten iş insanı Turhan Mildon’un görevinden istifa ettiği öğrenildi.

TRUMP’IN ESKİ DANIŞMANIYLA EVLİLİĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

Miller Holding CEO’su Turhan Mildon, geçtiğimiz dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı ve danışmanı Alina Habba ile yaptığı evlilikle adından söz ettirmişti.

Çorum FK’da flaş ayrılık! Asbaşkan Turhan Mildon istifa etti 1

İSTİFANIN NEDENİ MERAK KONUSU

Turhan Mildon’un istifa kararının perde arkasında hangi gelişmelerin olduğu henüz netlik kazanmadı.

Çorum FK cephesinden konuya ilişkin yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Çorum FK
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