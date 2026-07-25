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Fenerbahçe'den Livakovic için resmi transfer açıklaması!

Fenerbahçe, Dominik Livakovic hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, Dinamo Zagreb ve Olympiakos'tan iddia edilen rakamlarda herhangi bir resmi teklif almadıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'den Livakovic için resmi transfer açıklaması!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic'in geleceğine ilişkin son günlerde basında yer alan transfer iddialarına açıklık getirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat file bekçisi için Dinamo Zagreb ve Olympiakos'tan resmi teklif geldiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"RESMİ TEKLİF BULUNMAMAKTADIR"

Fenerbahçe den Livakovic için resmi transfer açıklaması! 1

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz sezonu Girona ve Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçiren futbolcumuz Dominik Livaković için basına yansıyan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edildiği gibi Dinamo Zagreb ve Olympiakos kulüplerinden, haberlerde belirtilen rakamlarda Kulübümüze ulaşmış herhangi bir resmi teklif bulunmamaktadır."

Böylece Fenerbahçe, Livakovic'in transferiyle ilgili ortaya atılan iddiaları resmen yalanlamış oldu. Kulübün, deneyimli kalecinin geleceğiyle ilgili resmi gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

DEMIROVIC VE LEAO İÇİN DE YALANLAMA GELMİŞTİ!

Fenerbahçe den Livakovic için resmi transfer açıklaması! 2

Fenerbahçe, bugün sabah yaptığı bir diğer açıklamada da Stuttgart forması giyen Ermedin Demirović'in transferi ile Milan forması giyen Rafael Leão için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yapıldığına dair çıkan haberleri yalanlamıştı.

"Bugün basına yansıyan, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirović ile Kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, Rafael Leão için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır.

Tek odağımız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Górnik Zabrze ile oynayacağımız rövanş karşılaşması ve bu turu geçmektir.

Bu süreçte, gerçekleşmemiş transfer girişimlerini gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gündemimizde yer almayan oyuncular üzerinden üretilen spekülatif haberlerle taraftarlarımızın odağını dağıtmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Fenerbahçe Spor Kulübü

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transfer fenerbahçe Dominik Livakovic
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