Ayhan Sicimoğlu Marmaris'teki taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Müzisyen ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, Marmaris Marina'dan Cruise Port'a giden 2.1 kilometrelik mesafe için istenen taksi ücretindeki fiyat farkını sosyal medya hesabından paylaştı.

İtalyan misafirlerinin Rodos'a geçişi öncesinde yaşanan olayı aktaran Sicimoğlu, Türk lirası kullanmayan konukları için taksi ücretini önceden sordurduğunu belirtti.

Fiyat bilgisi talebine gelen yanıtı aktaran Sicimoğlu, aynı mesafe için Türklere 300 TL, yabancı turistlere ise 10 Euro ücret belirlendiğini kaydetti. Durumu öğrenen İtalyan misafirlerinin önce şaşırdığını, ardından bu duruma güldüğünü ifade eden Sicimoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

TURİSTE BAŞKA, YERLİYE BAŞKA

"Marmariste Marina'dan Cruise Port sadece 2.1 km. İtalyan misafirlerim yarın 7:45 de Rodos'a gidecekler. Türk Lirası yanlarında yoktur diye ücreti sordurdum. Yanlarına yeterli TL verecek idim. Cevap: Turistlere 10 euro Türklere 300 TL. İtalyanlar önce şaşırdılar sonra gülmeye başladılar."

Yaşanan duruma tepkisini sürdüren Sicimoğlu, uygulanan döviz bazlı fiyat politikalarının turizm üzerindeki etkilerini sorguladı. Fiyatın yüksekliği veya düşüklüğünden ziyade yerli ve yabancı yolcu arasındaki ayrımcılığa vurgu yapan Sicimoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemize neden turist gelmiyor? Hala merak ediyormusunuz? Bakın pahalı, ucuz, indi bindi, İtalya'da daha beteri var vs demiyorum. Turistlere 10 Euro Türklere 300 komik. Keşke cruise port herkese 500 deseydi??