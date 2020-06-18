Fenerbahçe'den Max Kruse tepkisi: 'Karakteri buymuş'

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesi hakkında canlı yayında önemli açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'de hukuktan sorumlu yönetici Alper Pirşen, "Kruse bir poker oynadı, risk aldı ve kolay para peşine düştü" ifadelerini kullandı.

BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Yayıncı kuruluşa konuşan Alper Pirşen, "Lassana Diarra, Max Kruse'ün yaptığını aynısını yaptı; 10 milyon euro ödemek zorunda kaldı! Biz bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

KARAKTERİ BUYMUŞ

Alper Pirşen sözlerini "Max Kruse'yi zor bir dönem bekliyor. Biz Fenerbahçe camiası olarak mücadele edeceğiz. O tek başına. Max Kruse'a, 'feshetme, sıkıntı yaşarsın' derdim. Karakteri buymuş" şeklinde sonlandırdı.

