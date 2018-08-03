Fenerbahçe'den resmi Alex de Souza paylaşımı!

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex De Souza "Yeniden Fenerbahçe" sloganına destek verdi. Brezilyalı eski futbolcunun gönderdiği video Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Alex mesajında "Size yeniden mesaj yollamak gurur verici" dedi.
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