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Fenerbahçe'den resmi Alex de Souza paylaşımı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.08.2018 14:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, kulüp tarihine geçen ve taraftarların gönlüne taht kurmuş Alex, sarı-lacivertlilerin sloganı yeni 'Yeniden Fenerbahçe' başlığıyla kulübe destek verdi.

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex De Souza "Yeniden Fenerbahçe" sloganına destek verdi. Brezilyalı eski futbolcunun gönderdiği video Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Alex mesajında "Size yeniden mesaj yollamak gurur verici" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe alex ali koç Spor Toto Süper Lig

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