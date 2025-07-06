SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrıldı! Transfer olduğu fotoğrafla ortaya çıktı

Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki genç kalecisi Ertuğrul Çetin, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a transfer oldu.

Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrıldı! Transfer olduğu fotoğrafla ortaya çıktı
Emre Şen

Fenerbahçe, altyapısından yetiştiği Ertuğrul Çetin ile yollarını ayırdı. 2018 yılından beri sarı-lacivertlilerde forma giyen genç kaleci, Esenler Erokspor'a imza attı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Fenerbahçe den sessiz sedasız ayrıldı! Transfer olduğu fotoğrafla ortaya çıktı 1

Ertuğrul Çetin için resmi açıklama yapılmaması dikkatlerden kaçmadı. Sessiz sedasız Esenler Erokspor'a transfer olan Ertuğrul Çetin'in Fenerbahçe macerası sona erdi.

ANTRENMANA BİLE ÇIKTI

Fenerbahçe den sessiz sedasız ayrıldı! Transfer olduğu fotoğrafla ortaya çıktı 2

Ertuğrul Çetin'in Esenler Erokspor'a transferi, kendi paylaşımıyla ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Esenler Erokspor'a transfer olduğu öğrenildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe’nin resmi sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu olduFenerbahçe’nin resmi sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu oldu
Zeynep Sönmez, Wimbledon’a 3. turda veda ettiZeynep Sönmez, Wimbledon’a 3. turda veda etti
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe imzayı atıyor! Mourinho yüzünden takımdan ayrılıyor...

İrfan Can Kahveci, ezeli rakibe imzayı atıyor! Mourinho yüzünden takımdan ayrılıyor...

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrıldı! Transfer olduğu fotoğrafla ortaya çıktı

Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrıldı! Transfer olduğu fotoğrafla ortaya çıktı

Samsunspor'dan transfer müjdesi!

Samsunspor'dan transfer müjdesi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.