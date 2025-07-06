Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrıldı! Transfer olduğu fotoğrafla ortaya çıktı

Fenerbahçe, altyapısından yetiştiği Ertuğrul Çetin ile yollarını ayırdı. 2018 yılından beri sarı-lacivertlilerde forma giyen genç kaleci, Esenler Erokspor'a imza attı.
Ertuğrul Çetin için resmi açıklama yapılmaması dikkatlerden kaçmadı. Sessiz sedasız Esenler Erokspor'a transfer olan Ertuğrul Çetin'in Fenerbahçe macerası sona erdi.
Ertuğrul Çetin'in Esenler Erokspor'a transferi, kendi paylaşımıyla ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Esenler Erokspor'a transfer olduğu öğrenildi.
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