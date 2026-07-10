Fenerbahçe'den son dakika Darwin Nunez bombası!

Trendyol Süper Lig'de kura heyecanı yaşanıp 2026-27 sezonunun fikstürü çekilirken, kulüplerin kamp çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Sportif direktörler ve yöneticiler, takımlarını yeni sezona hazırlamak için adeta zamanla yarışıyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor cephesinde hareketli saatler yaşanırken, transfer dönemine damga vuracak asıl büyük bomba Fenerbahçe'den geldi.

GREENWOOD BEKLENİRKEN GÜNDEM SANTRFOR

Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yaklaşan ve İngiliz yıldızı İstanbul'a getirmek üzere gün sayan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da hücum hattına bitirici bir santrfor takviyesi yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Listesinde Ollie Watkins gibi elit golcüleri barındıran sarı-lacivertlilerin, asıl rüya hedefi ise bambaşka bir dünya yıldızı oldu.

DARWIN NUNEZ MASADA

Fenerbahçe transfer komitesinin, santrfor arayışları doğrultusunda Uruguaylı gol makinesi Darwin Nunez'i resmen gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin, yıldız futbolcunun cephesiyle ilk teması kurduğu ve oyuncunun transfer şartlarını, Türkiye'ye gelme fikrine bakış açısını sorduğu öğrenildi.

Rüya gibi görünen bu dev operasyonun önündeki kilit nokta ise oyuncunun maliyeti. Gelen bilgilere göre; Darwin Nunez'in talep ettiği yıllık ücrette beklenen indirime gitmesi halinde, Fenerbahçe yönetiminin tüm şartları zorlayarak bu tarihi transferi gerçekleştirmeye hazır olduğu belirtiliyor. Taraftarı heyecanlandıran bu gelişme sonrası gözler, Uruguaylı golcünün maaş talebinde atacağı adıma çevrildi.