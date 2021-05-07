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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'na "kural hatası" başvurusu

07.05.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Alanyaspor maçının 27. dakikasında kazanılan ve sonrasında iptal edilen gol için Tahkim Kurulu'na başvurduklarını açıklarken, "Kararın Fenerbahçe’nin lehine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'na "kural hatası" başvurusu

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

“Fenerbahçe camiasının gözleri yarınki Tahkim Kurulu duruşmasında olacak” diyen Baki, “Bugün Alper Pirşen’in vermiş olduğu demecin, A’dan Z’ye her satırına imzamı atıyorum. Hukuki bir konu ancak hepimizin bildiği üzere IFAB kuralları da son derece açık. Premier Lig dahil birçok elit ligde de bu bizim yaşamış olduğumuz pozisyonun emsalleri ortada. Bizim başvurumuz TFF tarafından reddedildi. Hangi gerekçeyle reddettiler? Kural hatası değil mi diyorlar, hakem hatası mı diyorlar. O zaman kural hatası değil, hakem hatası diyorsalar, biz de diyoruz ki ‘hakem hatalarıyla bu sezon en az 15 puanımız gasp edildi.’ Bu kadar emsal varken ve IFAB kuralları çok açıkken, bugünkü ret kararını yadırgıyoruz, anlayamıyoruz. Tahkim’e başvurduk. Yarın Tahkim Kurulu duruşması var. Hukuki bir konu olduğu için Tahkim Kurulu üyelerinin tamamı hukukçu olduğu için yarın biraz daha sağduyulu, biraz daha objektif ve biraz daha ehil gözlerle bu işe eğileceklerini düşünüyoruz. Dediğim gibi TFF’deki üyeler bu güncellenen kurallara ne kadar hakimler. Bu işin hukuki tarafına, sportif tarafına ne kadar hakimler. Dolayısıyla Fenerbahçe camiasının gözleri yarınki Tahkim Kurulu duruşmasında. Kararın Fenerbahçe’nin lehine çıkmasını bekliyoruz. Bu konuda ısrarcıyız. Hakkımız yendi. Hukukta da emsal esastır." ifadelerini kullandı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bu kadarda küçülmeyin be ayıptır beava şampiyonluk peşindesınız ama havanızı alıcaksınız ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Ağlayın ağlayın, yüzssüz adamlar... Buz gibi ofsayt işte...alıştınız beleş puanlara ya...!! Tahkim bu pozisyonda sizi haklı çıkarırsa....bu ülkenin liglerini iptal etsinler amk...????????????
Tahmimden sonra namuusunuz casada gidinsene puhaa

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