Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Lucien Favre ve Marco Silva başta olmak üzere birçok teknik adamla adı anılan Fenerbahçe, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak "Taraftarlarımızın beklentileri, kasıtlı şekilde kulüp gerçeklerinin tamamen dışında bir çerçeveye yönlendirilmektedir." ifadeleriyle gündemdeki teknik adamların doğru olmadığının sinyalini verdi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"2020-21 sezonunun son dönemi itibariyle Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanması noktasında planlamalarımızın olduğu, gelecek sezon ve sezonlara dair belirleyici ve uzun vadeli adımların atılacağı, geçtiğimiz günlerde Başkanımız Ali Koç tarafından camiamız ile paylaşılmıştır.

Bu noktada; Futbol Takımımıza dair özellikle son birkaç gündür spor basınında, dijital medyada ve sosyal medya gündeminde yer alan pek çok isim ve iddia tarafımızca takip edilmektedir.

Menajerler ve menajerler ile bağlantılı olarak gündem belirleme refleksinde olan muhabirlerin yönlendirmeleriyle, transfer konularında tamamen bir algı yaratma alanı olarak kullanılan sosyal medya mecraları üzerinden Fenerbahçe'nin gerek oyuncu transferleri gerekse teknik direktör çalışmaları ile ilgili gündemi belirlenmeye çalışılmakta;