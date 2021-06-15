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Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

15.06.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarıyla ilgili gündemdeki haberler üzerinde bir açıklama paylaştı.

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Lucien Favre ve Marco Silva başta olmak üzere birçok teknik adamla adı anılan Fenerbahçe, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak "Taraftarlarımızın beklentileri, kasıtlı şekilde kulüp gerçeklerinin tamamen dışında bir çerçeveye yönlendirilmektedir." ifadeleriyle gündemdeki teknik adamların doğru olmadığının sinyalini verdi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"2020-21 sezonunun son dönemi itibariyle Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanması noktasında planlamalarımızın olduğu, gelecek sezon ve sezonlara dair belirleyici ve uzun vadeli adımların atılacağı, geçtiğimiz günlerde Başkanımız Ali Koç tarafından camiamız ile paylaşılmıştır.

Bu noktada; Futbol Takımımıza dair özellikle son birkaç gündür spor basınında, dijital medyada ve sosyal medya gündeminde yer alan pek çok isim ve iddia tarafımızca takip edilmektedir.

Menajerler ve menajerler ile bağlantılı olarak gündem belirleme refleksinde olan muhabirlerin yönlendirmeleriyle, transfer konularında tamamen bir algı yaratma alanı olarak kullanılan sosyal medya mecraları üzerinden Fenerbahçe'nin gerek oyuncu transferleri gerekse teknik direktör çalışmaları ile ilgili gündemi belirlenmeye çalışılmakta;

Taraftarlarımızın beklentileri, kasıtlı şekilde kulüp gerçeklerinin tamamen dışında bir çerçeveye yönlendirilmektedir.

Her koşulda kulübümüzün ve takımımızın yanında olan, Fenerbahçe'nin en önemli gücü olan taraftarlarımızdan önemle ricamız; tamamen söylentiler ve iddialar bazında oluşturulan bu kasti gündemleri dikkate almamaları ve bu iddiaların bir parçası olmamalarıdır.

Kulübümüz, Fenerbahçe'nin geleceği ve menfaatleri adına, Fenerbahçe'nin gerçekleri doğrultusunda gereken adımları hassasiyetle ve dikkatle atmaktadır."

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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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