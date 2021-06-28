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Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

28.06.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü yeni teknik direktörün birkaç gün içinde açıklanacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörün bugün açıklanmayacağını ve son kararın birkaç gün içinde verilerek, resmi duyurunun yapılacağını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında, Teknik Direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz.

Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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