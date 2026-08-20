Fenerbahçe'den Ümit Akdağ atağı! Alanyaspor kapıyı 10 milyon eurodan açtı; pazarlıklar başladı

Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyet ile yara aldı. Özellikle savunma hattında yaşanan bazı hatalar sarı lacivertli yönetimi harekete geçirdi.

Milan Skriniar ve Nathen Ake'nin arkasına direkt 11'de oynayabilecek bir oyuncu arayan sarı lacivertlilerin kurmayları aradığı ismi Alanyaspor'da buldu.

FENERBAHÇE'DE GİRİŞİMLER BAŞLADI! KAPI 10 MİLYON EURODAN AÇILDI

Fenerbahçe, geçen sezon gösterdiği başarılı performans ile devleri peşine takan Ümit Akdağ için girişimlere başladı. Alanyaspor ise genç yıldızı için kapıyı 10 milyon eurodan açtın. İki takım arasında pazarlık sürüyor.

GALATASARAY'IN DA RADARINDAYDI

Geçen sezon Alanyaspor forması ile 36 resmi maça çıkan Ümit Akdağ, sezonu 2 gol 2 asistle tamamladı. Akdağ'ın gösterdiği performans sonrası adı büyük takımlarla anılmaya başlandı. Galatasaray ve Trabzonspor'un da Ümit Akdağ için girişimleri oldu fakat sonuç çıkmadı.

2015'TE CHELSEA AKADEMİSİNE GİTMİŞTİ

Ümit Akdağ 2015'te altyapısından yetiştiği Steau Bükreş'ten Chelsea akademisine gitmişti. Başarılı savunmacı daha sonra Alanyaspor alt yapısına geçti. Sırasıyla Göztepe ve Toulouse forması giyen Ümit Akdağ geçen sezon Alanyaspor'a geri dönmüştü.