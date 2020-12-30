SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı

Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.12.2020 12:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand, 2021 yılı dolayısıyla yeni yıl mesajı yayınladı. 2021 yılının herkese mutluluk ve sağlık getirmesini belirten Erol Bulut, Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand, 2020 yılından daha iyi geçmesini diledi.

Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "2021 yılında herkese mutluluk sağlık bol başarılar dilerim. İnşallah herkesin 2021 yılı 2020 yılından daha hayırlı daha başarılı geçer" dedi.

Sarı-lacivertli futbolculardan Mert Hakan Yandaş, "Yeni yılda herkese huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum. İnşallah 2021 yılı bu yılda yaşadığımız kötülüklerden uzak bir yıl olur hepimiz için. Herkese sevgiler selamlar" diye konuştu.

Marcel Tisserand ise "Yeni yıl umarım herkes için daha iyi olur. Tüm Fenerbahçelilere sevgilerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Diego Perotti riske edilmeyecekDiego Perotti riske edilmeyecek
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yapılandırmada başvuru süreci uzadı
Yapılandırmada başvuru süreci uzadı
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler!
Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler!
Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı
Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı
Ümit Karan, Türkiye'ye geri döndü
Ümit Karan, Türkiye'ye geri döndü
Galatasaray, Alex'in transferini açıkladı!
Galatasaray, Alex'in transferini açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Fenerbahçeli yıldızı transfer etti!
Fenerbahçeli yıldızı transfer etti!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Mesut Özil dünya devine transfer oluyor!
Mesut Özil dünya devine transfer oluyor!
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs vakası
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs vakası
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı
Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Kemal Ademi ve Lemos...
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!
Diego Perotti riske edilmeyecek
Diego Perotti riske edilmeyecek
Fenerbahçe Kulübü ile Max Kruse tazminat konusunda anlaştı
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo maçtan önce mi pozitifti?
Dev maçtan önce mi pozitifti?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.