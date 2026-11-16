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Fransa maçında yıldızlaşmıştı! Berke Özer'in transferi Fenerbahçe'ye yarayacak

Fransa karşısındaki performansıyla Avrupa basınında gündem olan Berke Özer'e iki kulübün ciddi ilgisi bulunuyor. Genç kalecinin geleceğiyle ilgili gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe de olası transferden elde edeceği gelir nedeniyle süreci yakından takip ediyor.

Fransa maçında yıldızlaşmıştı! Berke Özer'in transferi Fenerbahçe'ye yarayacak
Burak Kavuncu

Lille forması giyen Berke Özer, Fransa karşısında yaptığı kurtarışlarla Avrupa'nın dikkatini çekti. Milli kalecinin transfer ihtimali gündeme gelirken temsilcisinin Fransa'ya giderek Lille yönetimiyle görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN BERKE ÖZER TRANSFERİNDEN PAYI VAR

Fransa maçında yıldızlaşmıştı! Berke Özer in transferi Fenerbahçe ye yarayacak 1

Berke Özer'in geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından izleyen kulüpler arasında Fenerbahçe de bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki file bekçisinin bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alma hakkı bulunuyor.

Bu nedenle Berke'nin Lille'den ayrılması ve yüksek bir bonservis bedeliyle başka bir takıma transfer olması, Fenerbahçe'ye de önemli bir gelir sağlayabilir. Avrupa'dan iki takımın milli kaleciye ciddi ilgi gösterdiği belirtilirken sarı-lacivertliler de transfer sürecini takip ediyor.

MENAJERİ LILLE İLE GÖRÜŞMEK İÇİN FRANSA'YA GİTTİ

Fransa maçında yıldızlaşmıştı! Berke Özer in transferi Fenerbahçe ye yarayacak 2

Ertan Süzgün'ün haberine göre Berke Özer'in temsilcisi, Lille yönetimiyle masaya oturmak üzere Fransa'ya gitti. Gerçekleştirilecek görüşmede milli kalecinin geleceği ve kulübün transfer konusundaki beklentilerinin ele alınması bekleniyor.

Berke'nin Avrupa'dan iki takımın radarında olması, Lille'deki geleceğine ilişkin gelişmeleri daha da önemli hale getirdi.

FRANSA MAÇINDAKİ PERFORMANSI AVRUPA BASININDA GÜNDEM OLDU

Fransa maçında yıldızlaşmıştı! Berke Özer in transferi Fenerbahçe ye yarayacak 3

A Milli Takım'ın Fransa'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Berke Özer'in performansı Avrupa medyasında geniş yer buldu. Milli kalecinin yaptığı 7 kurtarış, özellikle Fransız ve İspanyol basınından övgü aldı.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Berke'nin çok başarılı bir maç çıkardığını ve bazı kurtarışlarının olağanüstü olduğunu vurguladı. La Voix du Nord ise Lille kalecisinin ilk yarıda Fransa'nın çok sayıda gol fırsatını engellediğine dikkat çekerek performansını öne çıkardı.

İspanyol AS gazetesi, Berke'nin ilk yarıda kalesinde adeta duvar ördüğünü yazarken Alman Kicker da milli kalecinin güçlü oyununa vurgu yaptı. Fransızların galibiyetine rağmen Berke'nin performansı, karşılaşmanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

FRANSIZ TAKIMI PAYLAŞTI!

Fransa maçında yıldızlaşmıştı! Berke Özer in transferi Fenerbahçe ye yarayacak 4

Lille'in paylaşımı: "Türk Duvarı Berke Özer. Kalecimiz dün Fransa Milli Takımı karşısında 7 kurtarış yaptı."

LILLE'DEKİ PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Fransa maçında yıldızlaşmıştı! Berke Özer in transferi Fenerbahçe ye yarayacak 5

Bu sezon Lille formasıyla 13 karşılaşmada görev yapan Berke Özer, kalesinde 16 gol gördü. Milli file bekçisi, söz konusu maçların 6'sında ise rakiplerine gol izni vermedi.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki kalecinin Lille ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Berke'nin olası transferinde Lille'in bonservis beklentisi ve Fenerbahçe'nin yüzde 20'lik payı belirleyici unsurlar arasında yer alacak.

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transfer Fransa Türkiye Berke Özer fenerbahçe lille
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