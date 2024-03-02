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Fenerbahçe deplasmanda çok daha farklı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.03.2024 21:58
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Hatayspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14 deplasman maçında 40 puan topladı.

Fenerbahçe deplasmanda çok daha farklı!

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Bright Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder’in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu akşamki müsabakada da hanesine 3 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler dış sahada 13 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kanarya bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor, Rizespor ve Hatayspor’u mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı.

40 puanla dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı 14 maçın 10’unda kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe, ligin 29. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak.

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