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Fenerbahçe Doğuş, Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 04.07.2018 11:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş, önümüzdeki sezon için Fransız oyuncu Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattı.

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Doğuş, önümüzdeki sezon için flaş bir transfere imza atarak NBA'de en son San Antonio Spurs forması giyen Fransız oyuncu Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattı.

THY EuroLeague'nin finalisti Fenerbahçe Doğuş, önümüzdeki sezon için Fransız pivot Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattı.

26 yaşındaki pivot, önümüzdeki sezon Fenerbahçe Doğuş için oynayacağını onaylı sosyal medya hesabından duyurdu. Lauvergne, "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de oynayacağım için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

JOFFREY LAUVERGNE'NİN KARİYERİ

Avrupa'da Elan Chalon, Valencia, Partizan, Khimki formaları giyen Joffrey Lauvergne, NBA'de Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls ve son olarak San Antonio Spurs kadrolarında şans bulmuştu.

Geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs ile 55 maça çıkan Fransız oyuncu 9.7 dakika süre alırken 4.1 sayı, 3.1 ribaunt ortalamaları yakaladı. Lauvergne'in Fenerbahçe Doğuş'a transferi adına San Antonio Spurs ile devam etmesini sağlayacağı yıllık 1,656,092 Dolar'lık oyuncu opsiyonunu kullanmaması bekleniyor.

Fransa Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen Lauvergne, 2013 EuroBasket'te takımıyla altın madalyaya ulaşmayı başarmıştı. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Doğuş Türkiye Basketbol Ligi Joffrey Lauvergne

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