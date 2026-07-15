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Fenerbahçe durmuyor! Greenwood sonrası bir dünya yıldızı daha

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinin ardından gözünü Marcus Rashford'a çevirdi. Yönetim, Manchester United ile resmi temas kurmak için İngiltere'ye giderken, sol kanat için Ademola Lookman seçeneğini de gündeminde tutarak transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe durmuyor! Greenwood sonrası bir dünya yıldızı daha
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde ses getiren hamlelerine bir yenisini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleriyle dikkat çeken sarı-lacivertli yönetim, şimdi de rotasını Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford'a çevirdi.

HEDEF BU KEZ RASHFORD!

Fenerbahçe durmuyor! Greenwood sonrası bir dünya yıldızı daha 1

Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, hücum hattını bir dünya yıldızıyla daha güçlendirmeyi amaçlıyor. Yönetim, Manchester United'ın gelecek planlarında yer almayan Marcus Rashford için resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.

YÖNETİM MANCHESTER YOLUNDA

Fenerbahçe durmuyor! Greenwood sonrası bir dünya yıldızı daha 2

Transfer operasyonunu yürüten futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin, Greenwood görüşmelerini tamamladıktan sonra İngiltere'ye geçti. İkilinin, akşam saatlerinde özel uçakla Manchester'a giderek Rashford transferi için zemin hazırlayacağı öğrenildi.

İLK ADIM MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞMA

Fenerbahçe durmuyor! Greenwood sonrası bir dünya yıldızı daha 3

Sarı-lacivertliler, öncelikle Manchester United ile bonservis konusunda ortak noktada buluşmayı hedefliyor. İngiliz kulübünden olumlu yanıt alınması halinde, şu anda Dünya Kupası'nda bulunan Marcus Rashford ile görüşmeler hız kazanacak.

LOOKMAN SEÇENEĞİ DE MASADA

Fenerbahçe'nin sol kanat için değerlendirdiği bir diğer isim ise Ademola Lookman. Nijeryalı futbolcunun Atletico Madrid'deki geleceği yakından takip edilirken, teknik direktör Diego Simeone'nin oyuncu hakkında henüz kesin kararını vermediği ifade ediliyor.

İspanyol ekibinin Greenwood transferini kaçırmasının ardından kiralık oynayan Nico Gonzalez'in bonservisini almaması ve kanat bölgesine yeni bir takviye yapması halinde, Lookman'ın takımdan ayrılabilecek isimler arasında yer alabileceği belirtiliyor.

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