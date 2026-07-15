Yenilgi sonrası Mbappe demediğini bırakmadı! Hocasının taktiğini bile eleştirdi

Fransa Milli Takımı'nın yıldız ismi Kylian Mbappe, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından takımın ortaya koyduğu performansı değerlendirdi. Mücadelenin ardından konuşan Mbappe, hem oyun planı hem de sahadaki uygulama açısından beklentilerin oldukça gerisinde kaldıklarını ifade etti.

MAÇ SONU İTİRAFLAR

Fransız futbolcu, yarı final gibi üst düzey bir karşılaşmada kendi oyunlarını sahaya taşıyamadıklarını belirterek, "Teknik ve taktik olarak kendi oyunumuzu oynayamadığımızı düşünüyorum. Dünya Kupası yarı finalinde üzerinize düşeni yapmazsanız kazanamazsınız." dedi.

Rakiplerinin maç boyunca disiplinli kaldığını dile getiren Mbappe, İspanya'nın finale yükselmeyi hak eden taraf olduğunu da kabul etti.

"İspanya oyun anlayışına bağlı kaldı. Dürüst olmak gerekirse, finale çıkmak için gereken seviyede değildik." ifadelerini kullandı.

HOCASININ TERCİHİNE ELEŞTİRİ

Mbappe, Fransa'nın karşılaşmaya ön alanda uyguladığı baskı planının doğru işlemediğini söyledi. Oyunun ilk bölümünde yapılan tercihin rakibin işini kolaylaştırdığını belirten yıldız oyuncu, "Maçın başından itibaren iki oyuncuya üç kişiyle baskı yaptık. Orada yanlış yaptık. İspanya'ya karşı bire bir eşleşerek baskı kurmamız gerekiyordu." sözleriyle taktiksel hataya dikkat çekti.

"YARI FİNALE YAKIŞMADI"

Fransa'nın topu kazandıktan sonraki organizasyonlarda da istenilen kaliteyi gösteremediğini vurgulayan Mbappe, hücum geçişlerinde yapılan basit hataların performansı olumsuz etkilediğini söyledi.

"Topu kazandığımızda yaptığımız ilk kontroller ve topsuz hareketlerimiz de olması gereken seviyede değildi. Ortaya koyduğumuz performans, bir Dünya Kupası yarı finaline yakışmadı." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.