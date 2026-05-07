Fenerbahçe efsanesinden Aziz Yıldırım'a sürpriz destek! "Geri dön patron"

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı için süreç başlarken eski futbolculardan Aziz Yıldırım'ın adaylığı için destek paylaşımı geldi. Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, eski takım arkadaşı Cristian Baroni’nin Aziz Yıldırım için yaptığı paylaşıma yorum yaptı.
Fanatik'te yer alan habere göre Alex de Souza, Cristian Baroni'nin Aziz Yıldırım için yaptığı paylaşıma yorum yaparak Yıldırım'a destek verdi.
Brezilyalı yıldız, Baroni’nin Aziz Yıldırım'a verdiği destek paylaşımına yorum yaparak “Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle” ifadelerini kullandı.
Alex de Souza, Fenerbahçe kariyerinde Yıldırım’ın başkanlığı döneminde birçok başarıya imza atmış ve kulübün unutulmaz efsaneleri arasında yer almıştı. Brezilyalı futbolcunun eski başkanına verdiği bu açık destek, özellikle sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
