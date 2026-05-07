Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Fenerbahçe’de seçim heyecanı sürerken Aziz Yıldırım’ın teknik direktörlük için düşündüğü isim de ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde futbol yapılanmasında ise kulübün efsane isimlerinin aktif rol alması planlanıyor.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın teknik direktör planı netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüpte seçim atmosferi giderek hareketlenirken, Yıldırım’ın göreve gelmesi halinde takımın başına düşündüğü ilk isim ortaya çıktı.

GELİRSE HOCASI BELLİ

6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’ın, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman’ı istediği öğrenildi.

Kulüpte Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından Sadettin Saran yönetimi, sezon sonuna kadar Zeki Murat Göle ile devam etme kararı almıştı. Yeni dönemde ise teknik yapılanmanın nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

KARAR ORTAK GÖRÜŞLE VERİLECEK

Aziz Yıldırım’ın Aykut Kocaman tercihi güçlü ihtimal olarak değerlendirilirken, son kararın yönetim listesine dahil olacak isimlerle yapılacak görüşmelerin ardından verileceği belirtildi.

Birleşme çağrısına gelecek cevapların ardından yönetim kadrosunun netleşmesi ve teknik direktör konusunun da resmiyet kazanması bekleniyor.

EFSANELER GÖREVE

Aziz Yıldırım’ın seçilmesi halinde kulübün futbol yapılanmasında Fenerbahçe’nin eski yıldız isimlerinin aktif rol üstlenmesi planlanıyor.

Yıldırım, son Yüksek Divan Kurulu toplantısında bu konuda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık. Bunları çağırın, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz... Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler."

