Barış Manço'nun sahne arkadaşı evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Soruşturma başlatıldı

Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci, Bodrum’daki evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öznur Yaslı İkier

Bir dönem Kurtalan Ekspres kadrosunda yer alan ve Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Cebeci’den uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Eve giren yakınları, ünlü müzisyeni av tüfeğiyle vurulmuş halde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Hüseyin Cebeci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri ev ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde detaylı inceleme başlatıldı. Cebeci’nin ölümünün intihar mı yoksa farklı bir nedenle mi gerçekleştiğinin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği aktarıldı.

Ünlü müzisyenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Acı haberin ardından İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı hesabından da taziye mesajı paylaşıldı:

“Efsane grup Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz”

