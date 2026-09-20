Fenerbahçe - Eyüpspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Fenerbahçe, Eyüpspor ile 20 Eylül 2026 tarihinde 17:00'de Chobani Stadyumu'nda karşılaşıyor.
Fenerbahçe, formda bir rakip olan Eyüpspor'u ağırlıyor. Her iki takım da bu maçı kazanmak için mücadele verecek.
Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi.
Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 8 gol yedi.
Eyüpspor son 2 maçını kaybederek kötü bir form serisi yaşıyor.
Fenerbahçe'nin son 5 maçındaki performansı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekiyor. Hücumda 8 gol atan ekip, son 2 maçında da 6 gol yemiş durumda.
Fenerbahçe kadrosunda Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Marco Asensio (Şüpheli), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi) ve Mert Hakan Yandaş (Cezalı - Maçtan Men Cezası) yer almıyor.
Eyüpspor kadrosunda Abdelhamid Sabiri (Sakat) ve Taşkın İlter (Sakat) yer almıyor.
Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Vedat Muriqi. Eyüpspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Zak Jules.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 9, Eyüpspor 5 gol attı.