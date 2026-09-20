Fenerbahçe - Eyüpspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe 8 - 0 MS Eyüpspor

Fenerbahçe, Eyüpspor ile 20 Eylül 2026 tarihinde 17:00'de Chobani Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Fenerbahçe, formda bir rakip olan Eyüpspor'u ağırlıyor. Her iki takım da bu maçı kazanmak için mücadele verecek.

Lig Durumu Fenerbahçe 10. Trendyol Süper Lig O 5 G 2 B 1 M 2 P 7 8 Attığı Gol 6 Yediği Gol +2 Averaj Eyüpspor 17. Trendyol Süper Lig O 5 G 1 B 0 M 4 P 3 2 Attığı Gol 8 Yediği Gol -6 Averaj Gol Durumu (Toplam) Fenerbahçe 8 / 6 Eyüpspor 2 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı F Fenerbahçe İç saha Oynanan Maç 2 G / B / M 1 / 0 / 1 Gol 5 – 4 E Eyüpspor Deplasman Oynanan Maç 2 G / B / M 0 / 0 / 2 Gol 0 – 4

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi.

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 8 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Fenerbahçe B M G G M tüm kulvarlar Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B

Fenerbahçe 1-1 Roma Şampiyonlar Ligi B

Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 0-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

Olympique Lyon 1-2 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi G Eyüpspor M M G M M tüm kulvarlar Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Eyüpspor 0-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Beşiktaş 1-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor son 2 maçını kaybederek kötü bir form serisi yaşıyor.

Maç öncesi değerlendirme

Fenerbahçe'nin son 5 maçındaki performansı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekiyor. Hücumda 8 gol atan ekip, son 2 maçında da 6 gol yemiş durumda.

Eksik Oyuncular Fenerbahçe 4 eksik Jayden Oosterwolde Marco Asensio Mert Müldür Mert Hakan Yandaş Eyüpspor 2 eksik Abdelhamid Sabiri Taşkın İlter

Fenerbahçe kadrosunda Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Marco Asensio (Şüpheli), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi) ve Mert Hakan Yandaş (Cezalı - Maçtan Men Cezası) yer almıyor.

Eyüpspor kadrosunda Abdelhamid Sabiri (Sakat) ve Taşkın İlter (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Vedat Muriqi Fenerbahçe 2 Gol 1 Asist Mason Greenwood Fenerbahçe 2 Gol 1 Asist Oğuz Aydın Fenerbahçe 1 Gol 1 Asist İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 0 Gol 1 Asist Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist Ahmed Abdullahi Eyüpspor 1 Gol 0 Asist Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist Simone Giordano Eyüpspor 0 Gol 0 Asist

Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Vedat Muriqi. Eyüpspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Zak Jules.

İkili Rekabet 2 Fenerbahçe 2 Beraberlik 0 Eyüpspor Fenerbahçe 3-3 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig

ikas Eyüpspor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe 2-1 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig

ikas Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 9, Eyüpspor 5 gol attı.

Açıklanan Kadrolar Fenerbahçe Eyüpspor Fenerbahçe 98 Bilal Boutobba Orta saha

33 Zak Jules Defans

77 Konrad Michalak Orta saha

31 Horatiu Moldovan Kaleci

4 Anıl Yaşar Defans

7 Talha Ülvan Defans

88 Massanga Matondo Orta saha

21 Simone Giordano Defans

29 Ahmed Abdullahi Forvet

8 David Costa Orta saha

15 Charles-Andre Raux-Yao Orta saha Yedekler: Taşkın İlter, Mete Kaan Demir, Yusuf Barası, Emre Bilgin, Yiğit Demir, Hamza Akman, Musa Eren Karakaş, Arda Yavuz, Christ Sadia, Berhan Kutlay Şatlı Eyüpspor 17 İrfan Can Kahveci Orta saha

37 Milan Skriniar Defans

91 N'Golo Kante Orta saha

31 Ederson Kaleci

15 Nathan Ake Defans

19 Vedat Muriqi Forvet

27 Nelson Semedo Defans

7 Kerem Aktürkoğlu Orta saha

6 Matteo Guendouzi Orta saha

11 Mason Greenwood Forvet

3 Archie Brown Defans Yedekler: Mert Günok, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong

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