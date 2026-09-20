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Fenerbahçe - Eyüpspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında avantaj elde etme hedefiyle sahaya çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Fenerbahçe - Eyüpspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Fenerbahçe
8 - 0
MS
Eyüpspor
Stadyum: Chobani Stadyumu Yayın: beIN Sports Hakem: Kadir Sağlam

Fenerbahçe, Eyüpspor ile 20 Eylül 2026 tarihinde 17:00'de Chobani Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Fenerbahçe, formda bir rakip olan Eyüpspor'u ağırlıyor. Her iki takım da bu maçı kazanmak için mücadele verecek.

Lig Durumu

Fenerbahçe

10. Trendyol Süper Lig
O
5
G
2
B
1
M
2
P
7
8
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+2
Averaj

Eyüpspor

17. Trendyol Süper Lig
O
5
G
1
B
0
M
4
P
3
2
Attığı Gol
8
Yediği Gol
-6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Fenerbahçe 8 / 6
Eyüpspor 2 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Fenerbahçe İç saha
Oynanan Maç
2
G / B / M
1 / 0 / 1
Gol
5 – 4
Eyüpspor Deplasman
Oynanan Maç
2
G / B / M
0 / 0 / 2
Gol
0 – 4

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi.

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 8 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Fenerbahçe B M G G M

tüm kulvarlar

  • 14.09.2026 Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B
  • 10.09.2026 Fenerbahçe 1-1 Roma Şampiyonlar Ligi B
  • 05.09.2026 Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M
  • 30.08.2026 Samsunspor 0-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G
  • 26.08.2026 Olympique Lyon 1-2 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi G
Eyüpspor M M G M M

tüm kulvarlar

  • 12.09.2026 Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M
  • 30.08.2026 Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 23.08.2026 Eyüpspor 0-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M
  • 16.08.2026 Beşiktaş 1-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor son 2 maçını kaybederek kötü bir form serisi yaşıyor.

Maç öncesi değerlendirme

Fenerbahçe'nin son 5 maçındaki performansı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekiyor. Hücumda 8 gol atan ekip, son 2 maçında da 6 gol yemiş durumda.

Eksik Oyuncular

Fenerbahçe

4 eksik
Jayden Oosterwolde Sakat Arka Adalesinde Yırtık
Marco Asensio Şüpheli
Mert Müldür Sakat Menisküs Problemi
Mert Hakan Yandaş Cezalı Maçtan Men Cezası

Eyüpspor

2 eksik
Abdelhamid Sabiri Sakat
Taşkın İlter Sakat

Fenerbahçe kadrosunda Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Marco Asensio (Şüpheli), Mert Müldür (Sakat - Menisküs Problemi) ve Mert Hakan Yandaş (Cezalı - Maçtan Men Cezası) yer almıyor.

Eyüpspor kadrosunda Abdelhamid Sabiri (Sakat) ve Taşkın İlter (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Vedat Muriqi Vedat Muriqi Fenerbahçe 2 Gol 1 Asist
Mason Greenwood Mason Greenwood Fenerbahçe 2 Gol 1 Asist
Oğuz Aydın Oğuz Aydın Fenerbahçe 1 Gol 1 Asist
İrfan Can Kahveci İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 0 Gol 1 Asist
Zak Jules Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist
Ahmed Abdullahi Ahmed Abdullahi Eyüpspor 1 Gol 0 Asist
Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist
Simone Giordano Eyüpspor 0 Gol 0 Asist

Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Vedat Muriqi. Eyüpspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Zak Jules.

İkili Rekabet
2 Fenerbahçe
2 Beraberlik
0 Eyüpspor
  • 17.05.2026 Fenerbahçe 3-3 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig
  • 20.12.2025 ikas Eyüpspor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig
  • 18.05.2025 Fenerbahçe 2-1 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig
  • 20.12.2024 ikas Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 9, Eyüpspor 5 gol attı.

Açıklanan Kadrolar

Fenerbahçe

  • 98 Bilal Boutobba Orta saha
  • 33 Zak Jules Defans
  • 77 Konrad Michalak Orta saha
  • 31 Horatiu Moldovan Kaleci
  • 4 Anıl Yaşar Defans
  • 7 Talha Ülvan Defans
  • 88 Massanga Matondo Orta saha
  • 21 Simone Giordano Defans
  • 29 Ahmed Abdullahi Forvet
  • 8 David Costa Orta saha
  • 15 Charles-Andre Raux-Yao Orta saha

Yedekler: Taşkın İlter, Mete Kaan Demir, Yusuf Barası, Emre Bilgin, Yiğit Demir, Hamza Akman, Musa Eren Karakaş, Arda Yavuz, Christ Sadia, Berhan Kutlay Şatlı

Eyüpspor

  • 17 İrfan Can Kahveci Orta saha
  • 37 Milan Skriniar Defans
  • 91 N'Golo Kante Orta saha
  • 31 Ederson Kaleci
  • 15 Nathan Ake Defans
  • 19 Vedat Muriqi Forvet
  • 27 Nelson Semedo Defans
  • 7 Kerem Aktürkoğlu Orta saha
  • 6 Matteo Guendouzi Orta saha
  • 11 Mason Greenwood Forvet
  • 3 Archie Brown Defans

Yedekler: Mert Günok, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong

Sıkça Sorulan Sorular
Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman?

20 Eylül 2026

Fenerbahçe - Eyüpspor maçı saat kaçta?

17:00

Fenerbahçe - Eyüpspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports

Fenerbahçe - Eyüpspor maçında hangi oyuncular eksik?

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Marco Asensio, Mert Müldür ve Mert Hakan Yandaş; Eyüpspor'da Abdelhamid Sabiri ve Taşkın İlter formayı giyemeyecek.

Fenerbahçe ve Eyüpspor'un ligde kaç puanı var?

Fenerbahçe'nin 7, Eyüpspor'un 3 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor fenerbahçe
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