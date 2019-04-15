Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bitti, kavga çıktı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini bitti, kavga çıktı

Derbi bitti, kavga çıktı!

Ali Palabıyık'ın son düdüğüyle Galatasaraylı Belhanda ile Fenerbahçeli Jailson ve Skrtel arasında tartışma yaşandı.

Sezonun ilk yarısında sorun yaşayan Jailson ile Belhanda tartışmaya başladı.

Tansiyonun yükseldiği anlarda Martin Skrtel de tartışmaya dahil oldu.

Diğer futbolcular ve yetkililer, futbolcuların arasına girerek olayların büyümesini önledi.

Sportif direktör Damien Comolli araya girip, Skrtel başta olmak üzere futbolcuları sakinleştirdi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maçta mücadelenin bitimiyle kavga çıkmış, her iki takımdan futbolcular ve teknik heyet ceza almıştı.

VOLKAN'LA HASAN ŞAŞ KAPIŞTI | Bu arada derbi öncesi de Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın tribünler ve Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ile yaşadığı gerilim dikkat çekti.

Sezonun ilk yarısında oynanan ve kırmızı kartların havada uçuştuğu ve büyük cezaların çıktığı derbide Hasan Şaş'ın saha içine girip Skrtel'le yaşadıkları sarı lacivertli taraftarları oldukça sinirlendirmişti.

Kadıköy'de sarı kırmızılı oyuncular sahaya çıkar çıkmaz Hasan Şaş'a büyük tepki gösterildi.

Tünelde Fenerbahçe kenar heyetiyle konu hakkında tartışan Şaş, ilk olarak küfürlü tezahürata tepki gösterdi.

Sonrasında ise sahaya çıkınca tepkilerin dozajı yükseldi. Tribünler uzun süre Şaş'a küfür etti.

Hasan Şaş, kendisini yumruk şova çağıran Galatasaraylı taraftarlara cevap verince tansiyon iyice yükseldi.

Bu alanda ısınan Fenerbahçe'den Volkan Demirel, Hasan Şaş'ın yanına gitti ve ikili bir süre tartıştı.

Volkan, kendisine atılan ayakkabıyı saha dışına yollayan Şaş'a 'Tribünleri tahrik ediyorsun' dedi.

Hasan Şaş, bu sırada sarı-lacivertli tribünden atılan suyu Volkan'a uzattı, cevap alamayınca kendisi içti.

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!