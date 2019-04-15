SPOR

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bitti, kavga çıktı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde maçın bitiş düdüğüyle iki takım futbolcuları birbirine girdi. İşte ekrana gelmeyen o anlar...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini bitti, kavga çıktı

Derbi bitti, kavga çıktı!

Ali Palabıyık'ın son düdüğüyle Galatasaraylı Belhanda ile Fenerbahçeli Jailson ve Skrtel arasında tartışma yaşandı.

Ali Palabıyık'ın son düdüğüyle Galatasaraylı Belhanda ile Fenerbahçeli Jailson ve Skrtel arasında tartışma yaşandı.

Sezonun ilk yarısında sorun yaşayan Jailson ile Belhanda tartışmaya başladı.

Sezonun ilk yarısında sorun yaşayan Jailson ile Belhanda tartışmaya başladı.

Tansiyonun yükseldiği anlarda Martin Skrtel de tartışmaya dahil oldu.

Tansiyonun yükseldiği anlarda Martin Skrtel de tartışmaya dahil oldu.

Diğer futbolcular ve yetkililer, futbolcuların arasına girerek olayların büyümesini önledi.

Diğer futbolcular ve yetkililer, futbolcuların arasına girerek olayların büyümesini önledi.

Sportif direktör Damien Comolli araya girip, Skrtel başta olmak üzere futbolcuları sakinleştirdi.

Sportif direktör Damien Comolli araya girip, Skrtel başta olmak üzere futbolcuları sakinleştirdi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maçta mücadelenin bitimiyle kavga çıkmış, her iki takımdan futbolcular ve teknik heyet ceza almıştı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maçta mücadelenin bitimiyle kavga çıkmış, her iki takımdan futbolcular ve teknik heyet ceza almıştı.

VOLKAN'LA HASAN ŞAŞ KAPIŞTI | Bu arada derbi öncesi de Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın tribünler ve Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ile yaşadığı gerilim dikkat çekti.

VOLKAN'LA HASAN ŞAŞ KAPIŞTI | Bu arada derbi öncesi de Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın tribünler ve Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ile yaşadığı gerilim dikkat çekti.

Sezonun ilk yarısında oynanan ve kırmızı kartların havada uçuştuğu ve büyük cezaların çıktığı derbide Hasan Şaş'ın saha içine girip Skrtel'le yaşadıkları sarı lacivertli taraftarları oldukça sinirlendirmişti.

Sezonun ilk yarısında oynanan ve kırmızı kartların havada uçuştuğu ve büyük cezaların çıktığı derbide Hasan Şaş'ın saha içine girip Skrtel'le yaşadıkları sarı lacivertli taraftarları oldukça sinirlendirmişti.

Kadıköy'de sarı kırmızılı oyuncular sahaya çıkar çıkmaz Hasan Şaş'a büyük tepki gösterildi.

Kadıköy'de sarı kırmızılı oyuncular sahaya çıkar çıkmaz Hasan Şaş'a büyük tepki gösterildi.

Tünelde Fenerbahçe kenar heyetiyle konu hakkında tartışan Şaş, ilk olarak küfürlü tezahürata tepki gösterdi.

Tünelde Fenerbahçe kenar heyetiyle konu hakkında tartışan Şaş, ilk olarak küfürlü tezahürata tepki gösterdi.

Sonrasında ise sahaya çıkınca tepkilerin dozajı yükseldi. Tribünler uzun süre Şaş'a küfür etti.

Sonrasında ise sahaya çıkınca tepkilerin dozajı yükseldi. Tribünler uzun süre Şaş'a küfür etti.

Hasan Şaş, kendisini yumruk şova çağıran Galatasaraylı taraftarlara cevap verince tansiyon iyice yükseldi.

Hasan Şaş, kendisini yumruk şova çağıran Galatasaraylı taraftarlara cevap verince tansiyon iyice yükseldi.

Bu alanda ısınan Fenerbahçe'den Volkan Demirel, Hasan Şaş'ın yanına gitti ve ikili bir süre tartıştı.

Bu alanda ısınan Fenerbahçe'den Volkan Demirel, Hasan Şaş'ın yanına gitti ve ikili bir süre tartıştı.

Volkan, kendisine atılan ayakkabıyı saha dışına yollayan Şaş'a 'Tribünleri tahrik ediyorsun' dedi.

Volkan, kendisine atılan ayakkabıyı saha dışına yollayan Şaş'a 'Tribünleri tahrik ediyorsun' dedi.

Hasan Şaş, bu sırada sarı-lacivertli tribünden atılan suyu Volkan'a uzattı, cevap alamayınca kendisi içti.

Hasan Şaş, bu sırada sarı-lacivertli tribünden atılan suyu Volkan'a uzattı, cevap alamayınca kendisi içti.

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!

Derbi bitti, kavga çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

İşte sosyal medyadaki derbi yorumları

İşte sosyal medyadaki derbi yorumları

Mbaye Diagne'ye şok tepki

Mbaye Diagne'ye şok tepki

Semih Özsoy'dan G.Saray için şok FETÖ sözleri

Semih Özsoy'dan G.Saray için şok FETÖ sözleri

''Bir takım şampiyon yapılacaksa...''

''Bir takım şampiyon yapılacaksa...''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bitti, kavga çıktı

Derbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlar

Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a eleştiri: Bunun adı görevi kötüye kullanmak

Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a eleştiri

Serdar Aziz, Fatih Terim'in yanına gitmedi

Fatih Terim'e şok tavır

Ali Palabıyık’ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisi raporu

Ali Palabıyık'ın derbi raporu

Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

Derbide her şey var, kazanan yok!

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe'ye gönderme

G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.