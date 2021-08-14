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  4. Fenerbahçe genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i Bursaspor'a kiraladı

Fenerbahçe genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i Bursaspor'a kiraladı

14.08.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i Bursaspor'a kiraladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe 22 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek'i Bursaspor'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in bir yıllığına TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor’a kiralandığı belirtilerek, "Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, İsmail Yüksek’e başarılı bir sezon geçirmesini dileriz." ifadelerine yer verildi.

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