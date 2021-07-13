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Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı

13.07.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar resmen ayrıldı.

Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı

Fenerbahçe, geçen sezon geri dönen Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. 36 yaşındaki Gökhan Gönül, Rizespor ile transfer görüşmeleri yapıyor.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

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Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu'nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun Gökhan Gönül.

ALİ KOÇ: HER AYRILIK ZORDUR AMA...

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Ali Koç: 1 yıllık bir sözleşme yapmıştık. Sözleşmemizin sonuna geldik. Her ayrılık zordur ama benim özelimde bu ayrılık en zorlarından. Bugün seyirciler, taraftarlar ne istiyor? Hangi takım taraftarı olursanız olun sahaya çıktığı zaman yüreğiyle oynayacak, formasında ıslanmamış, ter değmemiş bir nokta kalmayacak, sonuna kadar savaşacak, gerekirse çimleri yiyecek, elinden ne geliyorsa onu yapacak. O profile sığan oyunculardan bir tanesi de Gökhan Gönül. Herhangi bir veda mesajı değil, duygu ve düşüncelerimizi anlatacak, ona şahsım, yönetim kurulum ve tüm camia adına sizlerin önünde teşekkür etmek için böyle bir yöntemi seçtik.

Bundan sonraki kariyerinde tabii ki başarılar diliyorum. Er ya da geç bir yerde tekrar Fenerbahçe’yle yolların kesişmesini yürekten diliyorum.

GÖKHAN GÖNÜL VEDA ETTİ

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DETAYLAR BİRAZDAN...

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Gökhan Gönül
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