Fenerbahçe gönüllüleri, 23 Nisan'da Hataylı depremzede çocuklarla buluştu

Dernek tarafından Karaçay Mahallesi'nde Karaçay Sahra Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay, konuşmasında, Hatayspor ile yapılan etkinlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tünay, 23 Nisan'da çocuklarla olmanın önemine değinerek, büyük sıkıntılara rağmen çocukların heyecanı ve gözlerindeki mutluluğun kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, buradakilerin çok güzel ve geleceğe umutla bakan topluluk olduğunu belirterek, "Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Trabzonlusu, Hataylısı herkes burada. Hepimiz biriz. Hepimiz bu bayrağın altında bir bireyiz. Lütfen birbirimizi kırmadan, üzmeden, büyüdüğünüzde de bu şekilde yan yana maçlara giderek bu ülkeyi huzur içinde bir topluluğa kavuşturun. Sizden tek ricam bu." diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da çocukların bayramını kutladı.

"Şunu bilmek lazım. Hatay bizden önce 7 defa batmış, 7 defa da küllerinden doğmasını bilmiş." diyen Savaş, tabiatla doğal olaylarla savaşmayı değil onlarla barışık yaşamayı öğrendiklerini vurguladı.

Savaş, Hatay'da yapılaşma konusunda sağlam temeller atacaklarını anlatarak, "Sağlıklı konutlar yapacağız ve istiyoruz ki bundan sonra hiçbir çocuk yetim, hiçbir çocuk öksüz kalmasın. Hiçbir ailenin ocağı sönmesin. İnsanlarımız o depremlerden sağlam ve sağlıklı çıkmayı bilsin." dedi.

Şiirlerin okunduğu ve sportif etkinliklerin yapıldığı programa yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden öğrenciler için gönderilen mektupların da okunduğu program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

