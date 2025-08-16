Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrıldı!

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Feyenoord maçı nedeniyle ilk hafta maçı ertelenen Sarı Lacivertliler ligde ilk maçına Göztepe deplasmanında start verdi. Mourinho'nun öğrencileri 3 puanı almak için sahada çıktı. İki takımın da 10 kişi kaldığı maçta gol sesi çıkmadı.

FENERBAHÇE PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın son anlarında penaltı kazanan Fenerbahçe, Talisca'nın kaçırmasıyla 3 puanı İzmir'de bıraktı.

ŞUT ATMAKTA ZORLANDI

Rakip kaleye şut atmakta bir hayli zorlanan Fenerbahçe, Göztepe savunmasını 90 dakika boyunca aşamadı.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 61. dakikasında Juan, Göztepe'de ikinci sarı karttan atılarak takımını 10 kişi bıraktı. Bu karttan 5 dakika sonra İsmail Köybaşı yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de de Jayden Oosterwolde 85. dakikada kırmızı kart gördü.

SEZON AÇILIŞLARINDA 67 MAÇIN 44'ÜNÜ KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 13 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 23 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 10 açılış maçından 7'sinde puan kaybetti.

GÖZTEPE İLE 2. KEZ SEZONA BAŞLIYOR

Fenerbahçe, lig tarihinde 2. defa ilk maçını Göztepe ile oynadı.

Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunun açılış maçında yine deplasmanda İzmir temsilcisiyle karşılaşmış ve mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2. haftasında ilk deplasman maçında yine Göztepe ile aynı skorla berabere kalmıştı.