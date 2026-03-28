Fenerbahçe haberleri: Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Fenerbahçe'de yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Fenerbahçe formasıyla son iki sezonda beklentilerin uzağında kalan milli stoper Çağlar Söyüncü için karar netleşti. Büyük umutlarla transfer edilen futbolcunun, istenilen performansı sahaya yansıtamaması yönetimi harekete geçirdi.

TAM 30 MAÇ KAÇIRDI

Son iki sezonda üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve performans düşüklüğü, Çağlar’ın sarı-lacivertli formadaki macerasına gölge düşürdü. Toplamda 8 farklı sakatlık geçiren 29 yaşındaki stoper, bu süreçte 30 maçı kaçırdı ve yalnızca 14 maçta sahada yer alabildi.

YÖNETİMİN SABRI TAŞTI

Milli futbolcunun kritik haftalarda sürekli sahalardan uzak kalması, hem yönetimi hem de teknik heyeti zor durumda bıraktı. Defans hattında yaşanan rotasyon sorunları, kararın alınmasında belirleyici oldu.

SEZON SONU AYRILIK

Alınan son karara göre; sezon sonunda Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yollarını ayıracak. Yaz transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirecek olan sarı-lacivertli yönetim, deneyimli stoperin gidişine onay verecek.