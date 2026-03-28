Fenerbahçe haberleri: Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Fenerbahçe'de yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Fenerbahçe’de beklentilerin uzağında kalan Çağlar Söyüncü ile yollar ayrılıyor. Son iki sezonda sık sık sakatlanan ve formunu yakalayamayan milli stoper, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Yönetim, gelen teklifleri değerlendirip tecrübeli futbolcunun gidişine onay verecek. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe formasıyla son iki sezonda beklentilerin uzağında kalan milli stoper Çağlar Söyüncü için karar netleşti. Büyük umutlarla transfer edilen futbolcunun, istenilen performansı sahaya yansıtamaması yönetimi harekete geçirdi.

TAM 30 MAÇ KAÇIRDI

Son iki sezonda üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve performans düşüklüğü, Çağlar’ın sarı-lacivertli formadaki macerasına gölge düşürdü. Toplamda 8 farklı sakatlık geçiren 29 yaşındaki stoper, bu süreçte 30 maçı kaçırdı ve yalnızca 14 maçta sahada yer alabildi.

YÖNETİMİN SABRI TAŞTI

Milli futbolcunun kritik haftalarda sürekli sahalardan uzak kalması, hem yönetimi hem de teknik heyeti zor durumda bıraktı. Defans hattında yaşanan rotasyon sorunları, kararın alınmasında belirleyici oldu.

SEZON SONU AYRILIK

Alınan son karara göre; sezon sonunda Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yollarını ayıracak. Yaz transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirecek olan sarı-lacivertli yönetim, deneyimli stoperin gidişine onay verecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vedat Muriqi Kosova-Türkiye eşleşmesinin favorisini açıkladı! Vedat Muriqi Kosova-Türkiye eşleşmesinin favorisini açıkladı!
Dünyaca ünlü sporcu kaza yaptı, tutuklandı! İşte sebebiDünyaca ünlü sporcu kaza yaptı, tutuklandı! İşte sebebi

En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

Süreyi Trump da onayladı! İran planı ortaya çıktı

Süreyi Trump da onayladı! İran planı ortaya çıktı

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

