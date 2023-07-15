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Fenerbahçe, hazırlık maçında Edin Dzeko ile güldü! Kanarya, Neftçi Bakü'yü tek golle geçti...

15.07.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşı karşıya geldi. Rusya'da gerçekleştirilen Pari Premier Cup'ın son maçında yeni transferleri sahne alan sarı - lacivertliler, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golü Edin Dzeko kaydetti. İşte detaylar...

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Rusya'da kamp yapan Fenerbahçe, Pari Premier Cup'ın son maçında Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla kozlarını paylaştı. Smena Stadyumu’nda oynana müsabaka, sarı - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Bosnalı yıldızın golünde asisti yapan isim ise yeni transfer Ryan Kent oldu.

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Fenerbahçe, Pari Premier Cup'taki ilk maçında Zenit ile karşılaştı. Gazprom Arena'da oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadeleyi penaltılar sonucu Rus ekibi 4-3 kazandı. Sarı lacivertliler, turnuvadaki ikinci maçında ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya geldi ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

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