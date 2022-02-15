Fenerbahçe HDI Sigorta, lider Sir Sicoma Monini'ye konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın İtalya ekibi Sir Sicoma Monini'ye konuk olacak.

Perugia kentindeki Pala Barton Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe HDI Sigorta, haftaya 3. sırada girdi. Tüm maçlarını kazanan Sir Sicoma Monini ise 4 takımın mücadele ettiği E Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk karşılaşmayı Sir Sicoma Monini 3-0 kazanmıştı.

