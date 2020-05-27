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Fenerbahçe için Hadergjonaj iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.05.2020 09:31 | Son Güncelleme

İngiliz basınına göre Fenerbahçe Huddersfield'in 25 yaşındaki savunmacısı Hadergjonaj'i istiyor.

Bu sezon Kasımpaşa’ya kiralanan ve 6 maçta oynayan Kosovalı oyuncu göze batan bir performans sergilemedi.

Öte yandan Slovacko’da forma giyen Fener’in eski oyuncusu Kadlec, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe’deki ilk yılımda şampiyon oldum. İstanbul’u yeniden görmek isterim. Taraftarlar dönmem için bana mesaj atıyorlar."

(AKŞAM)


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