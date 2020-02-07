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  4. Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 8. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 8. kez karşılaşacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.02.2020 09:35 | Son Güncelleme

Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 4, turuncu-yeşilliler 2 kez galip geldi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 8. kez karşı karşıya gelecek.

Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 7 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takımın 14 golüne, rekabetteki son 2 maçı kazanan turuncu-yeşilliler 8 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında İstanbul'da oynanan 3 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son 2'sinde Fenerbahçe gol yemeden galip geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Futbol Süper Lig

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